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Anastasiadis Bulgaristan’da resmi temaslarda bulunacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in resmi temaslarda bulunmak amacıyla yarın Bulgaristan’a gideceği belirtildi.

Anastasiadis Bulgaristan’da resmi temaslarda bulunacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in resmi temaslarda bulunmak amacıyla yarın Bulgaristan’a gideceği belirtildi.

23 Şubat 2020 Pazar 09:23
Anastasiadis Bulgaristan’da resmi temaslarda bulunacak
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Fileleftheros gazetesi, Bulgaristan’a iki günlük resmi ziyaret gerçekleştirecek olan Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, Bulgaristan devlet yetkilileriyle bir araya geleceğini, ayrıca Bulgar ve Rum iş insanlarının yer alacağı müteşebbis forumuna katılacağını yazdı.
Habere göre, forum sırasında Güney Kıbrıs ve Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından karşılıklı anlayış memorandumu da imzalanacak. 
Anastasiadis, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Başbakan Boyko Borisov ile de görüşecek.

HRİSTODULİDİS İSE CENEVRE’YE GİDECEK

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Öte yandan Haravgi gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, 24-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan BM İnsan Hakları Konseyi’nin 43’üncü toplantısına katılmak için bugün Cenevre’ye gideceğini yazdı. 
Habere göre Hristodulidis’in, Salı günü sözkonusu toplantıda bir konuşma yapması bekleniyor.

 

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Son Güncelleme: 23.02.2020 12:40
Anahtar Kelimeler:
Anastasiadis Bulgaristan’da
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