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Anastasiadis Bulgaristan’da

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Bulgaristan’da gerçekleştirdiği resmi temasları çerçevesinde, dün Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev’le bir araya geldiği belirtildi.

Anastasiadis Bulgaristan’da

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Bulgaristan’da gerçekleştirdiği resmi temasları çerçevesinde, dün Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev’le bir araya geldiği belirtildi.

26 Şubat 2020 Çarşamba 09:32
Anastasiadis Bulgaristan’da
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Fileleftheros gazetesinin “Bulgaristan Enerji Alanında İşbirliği İstiyor” başlıklı haberine göre, ülkesinin enerji alanında işbirliğinde bulunmayı arzu ettiğini belirten Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Bulgaristan ile Güney Kıbrıs arasında, enerji alanında işbirliğinde bulunulması hedefiyle var olan diyaloğa işaret etti.
Gazete Radev’in bu açıklamaları, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşmelerinin ardından yaptığını belirtti.
Radev açıklamasında, iki ülke arasında, iki ülke ilişkilerinin ekonomi, ticaret, enerji gibi tüm alanlarda daha fazla ilerlemesine ilişkin yoğun bir diyalog bulunduğunu, öte yandan iki halk arasında kültür, eğitim ve turizm alanlarında ise hali hazırda mükemmel ilişkiler bulunduğunu belirtti.
1974 yılının akabinde binlerce “Kıbrıslının” Bulgaristan’a gittiğini dile getiren Radev, ülkesindeki üniversitelerde binlerce “Kıbrıslının” okuduğunu ifade etti.
Radev, Rum kesiminin, Güney Kıbrıs’ta sayıları 65 bini bulan Bulgar’ın sosyal bütünleşmesi için yaptığı faaliyetlerden ötürü Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’e teşekkürlerini de iletti.
Radev, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ise, ülkesinin buna ilişkin ilkeli tutumunu yineledi.

ANASTASİADİS
Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev’i, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ile “Türkiye’nin gerek karada gerek de denizde gerçekleşen yasadışı faaliyetleriyle birlikte, mevcut durum hakkında bilgilendirdiğini” yazdı.
“Bu faaliyetlerin gerek Kıbrıs MEB’indeki paralel sondaj faaliyetleri gerek de özel bir statüsü bulunan ve BM ile BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarının bulunduğu Maraş şehrinden istifade edilmesi niyetleriyle alakalı olduğunu” öne süren Anastasiadis, “Kıbrıs halkının tümüne, uluslararası hukuk, AB normları aynı zamanda AB ilke ve değerleriyle uyumlu bir çözümü sağlayacak bir çözüme varılması için, yeni tur bir müzakereye katılma konusundaki kararlılık ve siyasi iradesini” yineledi.

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Anastasiadis’in, Bulgaristan’ın Kıbrıs sorunundaki tutumu, aynı zamanda UNFICYP’e yönelik katkısından ötürü Radev’e teşekkür ettiği de ifade edildi.
Öte yandan iki ülke heyetlerinin görüşmesinin ardından da açıklama yapan Anastasiadis, ziyaretinin iki ülke arasında ezelden bu yana yakın olan ikili ilişkilerin daha da güçlenmesinin kanıtını teşkil ettiğini belirterek, iki ülke arasında gerçekleştirilecek olan işadamları forumunun ise önemli bir boyut katacağını aynı zamanda ikili işbirliğinin önemli bir ayağı olarak ekonomik ilişkileri güçlendireceğini belirtti.
Açıklamasında iki ülke ilişkilerine değinerek, Bulgaristan’ın 1960 yılında “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni” tanıyan ve büyükelçilik açan ilk ülkelerden olduğunu anımsatan Anastasiadis, gerçekleştirilen istişareler sırasında Rum kesiminin geliştirdiği üçlü mekanizmalarla ilgili konuların da ele alındığını ve bu mekanizmaların Doğu Akdeniz’de işbirliği ve barış hüküm sürmesinin koşullarını meydana getirdiğini savundu.
Gazete Anastasiadis’in Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev’e “bu üçlü işbirliklerinin amacının herhangi bir ülkenin dışlanması olmadığını söylediğini” de iletti.
Anastasiadis “bunun tam aksine, uluslararası hukuka ve devletlerin bağımsızlığı ile egemenliğine saygı duyan herkesin, bu işbirliklerinde yeri olduğunu, dolayısıyla hiçbir ülkenin dışlanmadığını” öne sürdüğü açıklamasında, diyalog aracılığıyla, Bulgaristan’ın da gelecekteki üçlü görüşmelerdeki varlığının ele alınacağını da sözlerine ekledi.
Anastasiadis’in Bulgaristan temasları sırasında Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüştüğünü de kaydeden gazete, görüşmede iki ülkenin enerji ve ekonomi alanındaki ilişkilerinin ilerletilmesi yanı sıra Kıbrıs sorununun ele alındığını da yazdı.
İki ülke arasındaki sürekli olarak derinleşen ve güçlenen ilişkilere de değinen Anastasiadis, iki ülke arasında yapılan 30 ve daha fazla ikili anlaşma ile işbirliği memorandumunun bunun kanıtı olduğunu savundu.
Anastasiadis, Bulgaristan’la aralarındaki bağların, Bulgaristan’ın Kıbrıs sorunundaki ilkeli tutumu aynı zamanda UNFICYP’e yaptığı katkıyla daha fazla güçlendiğini de sözlerine ekledi.
 

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Son Güncelleme: 26.02.2020 13:13
Anahtar Kelimeler:
Anastasiadis Bulgaristana Gitti
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