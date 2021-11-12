Anastasiadis bugün Libya Konferansı'nda

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün Libya ile ilgili yapılacak konferansta yer alacağı ifade edildi.

Alithia gazetesi “Kıbrıs İlk Kez Bugün Libya İle İlgili Konferansta” başlıklı haberinde, konferansa katılmak için Paris’e giden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün 4’üncü Paris Barış Forumu çerçevesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından karşılandığını yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in dün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Barış Forumu’na katılan liderler onuruna verdiği yemeğe de katıldığını belirtti.

Habere göre, Anastasiadis’e Libya Konferansı’nda, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis eşlik edecek.



ANASTASİADİS İSPANYA’YA GİDECEK



Alithia gazetesi, bir başka haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in davet üzerine, 9 Aralık tarihinde İspanya’ya resmi bir ziyaret yapacağını yazdı.İspanya Başbakanı Sanchez’in dün Anastasiadis ile yaptığı telefon görüşmesinde, Anastasiadis’i ülkesine davet ettiğini kaydeden gazete, bu ziyaretin 9 Aralık’ta yapılmasının planlandığını belirtti.Habere göre, Anastasiadis, ziyareti çerçevesinde, AB’nin gündeminde bulunan Doğu Akdeniz’de güvenlik, barış ve istikrar ile mülteci konularını ele alacak.Anastasiadis ayrıca dün yapılan telefon görüşmesi sırasında, İspanya Başbakanı Sanchez’in Ankara’ya ziyareti ışığında, Sanchez’e Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.