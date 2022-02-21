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Anastasiadis bugün Dubai’ye gidecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, kalabalık heyetle birlikte bugün Dubai’ye gideceği belirtildi.

21 Şubat 2022 Pazartesi 10:00
Anastasiadis bugün Dubai’ye gidecek

Alithia gazetesi, Rum Başkanlığı Basın Bürosu Müdürü Andreas Yosif’in yazılı açıklamasına dayanarak Anastasiadis’e, Dubai ziyaretinde, Maliye, Savunma, Enerji, Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlarının yanı sıra Denizcilik, Turizm ve Araştırma, Yenilik ve Dijital müsteşarlarının eşlik edeceğini yazdı.

Anastasiadis’in temasları çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri ile ikili ilişkilerin geliştirilmesini ele alacağını yazan gazete, ziyaret çerçevesinde gerek liderler gerekse bakanlar düzeyinde görüşmelerin ve istişarelerin yapılacağını belirtti.

Habere göre, Anastasiadis temaslarında Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler, Maraş, Rum Yönetimi’nin sunduğu Güven Yaratıcı Önlemler ve Doğu Akdeniz’de olup bittenler hakkında bilgilendirmede bulunacak.

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Anastasiadis, konuşmacılardan biri olacağı 24 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan Müteşebbis Forumu’na da katılacak.

Anastasiadis, dünyadaki en büyük fuarlarından biri olan EXPO fuarında, Güney Kıbrıs standında gerçekleştirilecek olan “ulusal gün” etkinliğine katılacak.

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Son Güncelleme: 21.02.2022 11:37
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