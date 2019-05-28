banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
87192
ALTIN
250.251
DOLAR
6.0516
STERLİN
7.6628
EURO
6.7730
Lefkoşa’da kavga
LEFKOŞA’DA KAVGA
Girne’de cüzdan hırsızlığı
GİRNE’DE CÜZDAN HIRSIZLIĞI
Esentepe’de uyuşturucu ve tabanca bulundu
ESENTEPE’DE UYUŞTURUCU VE TABANCA BULUNDU
Hamitköy’de kavga
HAMİTKÖY’DE KAVGA
banner307
Flaş Haber
Pisi pisine öldü!
Kapat

Anastasiadis bugün Brüksel’e gidiyor

Anastasiadis bugün Brüksel’e gidiyor

28 Mayıs 2019 Salı 07:01
Anastasiadis bugün Brüksel’e gidiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, olağanüstü Avrupa Konseyi toplantısına katılmak amacıyla bugün Brüksel’e gidiyor.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, AB kurumları konularının ele alınacağı ve AB’nin çeşitli kurumlarının üst düzey yetkililerinin seçilmesinin görüşüleceği, olağanüstü Avrupa Konseyi toplantısına katılacağını yazdı.

Habere göre 29 Mayıs’ta Ada’ya geri dönecek olan Anastasiadis’e, Brüksel’de Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu eşlik edecek.

“AP SEÇİMLERİ SONRASINDA ANASTASİADİS’İN MÜCADELE YOLU”

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrasında, önünde bulunan ve derhal ele alması gereken “açık cephelerin” bulunduğunu, bunların da Anastasiadis’e baş ağrısı yarattığını yazdı.

banner317
Anastasiadis’in 48 saat Brüksel’de olacağını yazan gazete, Anastasiadis’in, Brüksel’de katılacağı Avrupa Konseyi toplantısında AP seçim sonuçlarının ele alınacağını ayrıca Avrupa Komisyonu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği, Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı gibi kurumların gelecek Kasım ayında başına geçecek kişilerin seçilmesine ilişkin sürecin belirleneceğini anımsattı.

Gazete ayrıca Rum Başkanlık kaynaklarına dayanarak, Anastasiadis’in, kısa sürecek Brüksel ziyaretini, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı İonas Nikolau’nun yerine kimi atayacağına karar vermek için de değerlendireceğini belirtti.

Bu konudaki zaman çerçevesinin daraldığını belirten  gazete, Nikolau’nun görevinin gelecek Perşembe günü sona ereceğini de anımsattı.

Gazete Anastasiadis’in kimin atanacağı konusunda yakın çalışma arkadaşları ile birlikte isimler üzerinde durduğunu ancak bunlar üzerinde karar kılmadığını yazdı.

Habere göre Adalet Bakanlığı için Anastasiadis’in listesinde avukat Kiriakos Kusios isimi yer alırken DİSİ cephesinde ise Avrupa Parlamentosu seçimlerinde başarılı olamayan Nikos Tornaridis’in ismi ön plana çıkıyor.

Son Güncelleme: 28.05.2019 10:27
Anahtar Kelimeler:
Anastasiadis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytinyağı Fabrikasında Yangın
Zeytinyağı Fabrikasında Yangın
Oyuncak Tabancayla Okulu Bastı
Oyuncak Tabancayla Okulu Bastı
“argonaftis” Tatbikatı Başlıyor
“argonaftis” Tatbikatı Başlıyor
Rum Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Avrupa konuları genel sekreterliği
Rum Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Avrupa konuları genel sekreterliği
Hristofyas Pazar akşamı seçimleri takip etti
Hristofyas Pazar akşamı seçimleri takip etti
Türkiye’nin AİHM kararlarından doğan tazminat borcunun 100 Milyon Euro’yu geçtiği iddia edildi
Türkiye’nin AİHM kararlarından doğan tazminat borcunun 100 Milyon Euro’yu geçtiği iddia edildi
Larnaka’da gerçekleştirilen bir operasyonda bir buçuk kilo kokain ele geçirildi
Larnaka’da gerçekleştirilen bir operasyonda bir buçuk kilo kokain ele geçirildi
Rum Siyasi Partiler, Ap Seçimlerini Değerlendirdi
Rum Siyasi Partiler, Ap Seçimlerini Değerlendirdi
“makenzi Binası”nın İadesine İlişkin Karar Yeni Taleplere Yol Açıyor
“makenzi Binası”nın İadesine İlişkin Karar Yeni Taleplere Yol Açıyor
Kıbrıslı Rumlarda Katılım Oranı Düşük
Kıbrıslı Rumlarda Katılım Oranı Düşük

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim