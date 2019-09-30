Anastasiadis, bu sabah adaya döndü

New York’ta bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bir günlük gecikmenin ardından, bu sabah 5 sıralarında adaya döndü..
Anastasiadis, Kıbrıs’a gelmek üzere Cumartesi günü New York’tan özel uçakla hareket etmiş, fakat uçakta yaşanan teknik bir arızanın ardından New York’a geri dönmüştü. Konuya ilişkin verilen bilgide uçağın kokpit camının çatladığı kaydedilmişti.
New York’ta bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bir günlük gecikmenin ardından, bu sabah 5 sıralarında adaya döndü..