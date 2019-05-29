Anastasiadis Brüksel’de Merkel ve Tusk ile görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “yasadışı faaliyetler” konusunda görüştüğü bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Brüksel’deki Olağanüstü Avrupa Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere Brüksel’e giden Anastasiadis’in, toplantı çerçevesinde Merkel ve Tusk’la bir araya gelerek, sözde “MEB” içerisindeki “yasadışı faaliyetler” konusunun, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek zirve toplantısında gündeme getirilmesi için teminat aldığını yazdı.
Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Anastasiadis’in Merkel’le görüşmesinde, Merkel’in “Türkiye’nin yasadışı faaliyetlerine net şekilde karşı çıktığını” söylediğini ve Rum Yönetimi’ne destek belirttiğini ifade etti.