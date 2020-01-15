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Anastasiadis: “Bölgede barış için gerekeni yapıyoruz”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis “bölgede uluslararası hukuk, istikrar ve barış hüküm sürmesi için, diplomatik yoldan gerekli olan her şeyi yaptıklarını” söyledi.

Anastasiadis: “Bölgede barış için gerekeni yapıyoruz”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis “bölgede uluslararası hukuk, istikrar ve barış hüküm sürmesi için, diplomatik yoldan gerekli olan her şeyi yaptıklarını” söyledi.

15 Ocak 2020 Çarşamba 09:30
Anastasiadis: “Bölgede barış için gerekeni yapıyoruz”

Fileleftheros gazetesi “Başkan Topu AB’ye Attı” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve bölgede barış ve istikrar hüküm sürmesi için Rum kesiminin aldığı önlemler açısından “yatıştırıcı” göründüğünü yazdı.

Umman Sultanı Qaboos bin Said’in ölümü dolayısıyla Güney Lefkoşa’daki Umman Büyükelçiliğini ziyaret eden ve burada açılan taziye defterini imzalayan Anastasiadis, Libya’yla ilgili gelişmeleri de yorumlayarak “ABD ve Rusya gibi büyük ülkelerin harekete geçirilmesi için gösterdiğimiz çabalara, Yunanistan’la olan yakın ve takdire şayan işbirliğine, AB’nin katılımına ilişkin ısrarlarımıza aynı zamanda bölge ülkeleriyle olan yakın işbirliği, çeşitli üçlü işbirlikleri, görüşmeler ve hükümetin faaliyetlerine bakınız” ifadesini kullandı.

DİKO partisinin, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki stratejik işbirliği yüksek konseyinin kurumsallaştırılması gerektiği konusundaki talebini de yorumlayan Anastasiadis, yasal önlemler alınmasının gerek olmadığını belirterek, imzalanan karşılıklı anlayış memorandumunun, Yunan hükümetiyle olan işbirliğinin çerçeveleri aynı zamanda kılavuzluk etmesi açısından, yeterince memnun edici olduğu izlenimine sahip olduğunu” söyledi.

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Anastasiadis büyükelçiliğe ziyaretinde ayrıca Umman Sultanı Qaboos bin Said’in ölümü dolayısıyla duyduğu derin üzüntüyü de dile getirdi.

Anastasiadis’in açıklaması Politis’te “Umutlar AB’de”, Alithia ve Haravgi’de ise “Bölgede Barış İçin Gerekeni Yapıyoruz” başlıklarıyla yer aldı.

Politis gazetesine göre, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Hırvatistan Başbakanıyla düzenledikleri ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki ileri sürülen yasadışı faaliyetleri karşısında, Rum Yönetimine yönelik destek belirtti.

                      

Son Güncelleme: 15.01.2020 12:45
Anahtar Kelimeler:
Nikos Anastasiadis
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