Anastasiadis BM Özel Oturumunda Konuştu ve Türkiye’yi Eleştirdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler’in kuruluşunun 75’inci yıldönümünün kutlandığı özel oturuma yönelik açıklamalarda bulundu.

Alithia gazetesi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çağrısıyla toplanan ve BM’nin 75’inci yıldönümünün kutlandığı özel oturumda, ülke liderleri ile dışişleri bakanlarının daha önce kaydedilmiş video mesajları genel kurul salonunda yayınlandığını, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de bu çerçevede vido mesajı gönderdiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, BM’nin 75’inci yıldönümünde, kollektif güvenlikte, anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözümlenmesinde, küresel olarak insan haklarının korunmasında uluslararası işbirliğinin temel taşı kalarak, gerekli olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Anastasiadis konuşmasında, küçük ülkelerin, uluslararası toplumun çizdiği kurallara rağmen yasa dışı ve kanunlara aykırı olan eylemler için herhangi bir sonuçla karşılaşmayan büyük ülkelerin insafına kalmaya devam ettiğini belirtti.

Anastasiadis, “Kıbrıs, 1974 yasa dışı Türk istilasının sonuçlarına maruz kalmaya devam ediyor, şimdi ise kara sularında yeni bir Türk istilasıyla karşı karşıya kalmakta, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarını ihlal etmekte olan kapalı Maraş şehrinin açılması tehdidini göğüslemektedir” şeklinde konuştu.

Egemenliklerinin, toprak bütünlüklerinin ve bağımsızlıklarının korunması için BM üyelerine ve Genel Sekreter’e güvendiklerini ve bunu hesapladıklarını ifade eden Anastasiadis, konuşmasında dünyanın bir diğer büyük sorunu olan iklimsel değişiklik tehdidinden de söz etti.