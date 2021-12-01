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Anastasiadis: “Beyaz Rusya için alınan önlemler Türkiye için de alınmalı”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, mülteci göçü ve siyasi sığınma talepleri sebebiyle Güney Kıbrıs’ın karşılaştığı sorunların, devletin imkanlarını aşan bir düzeye ulaştığını iddia ederek, Beyaz Rusya gibi Türkiye’nin de mülteci sorununu suistimal ederek kullandığını öne sürdü.

01 Aralık 2021 Çarşamba 13:30
Anastasiadis: “Beyaz Rusya için alınan önlemler Türkiye için de alınmalı”

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün akşam Slovenya Büyükelçisi Matjas Longar tarafından verilen yemeğe katıldığını, burada yaptığı konuşmada Güney Kıbrıs’ın yaşadığı kaçak mülteci ve sığınmacı sorununa değindiğini yazdı.

Anastasiadis konuşmasında, yılın ilk günlerinden şu ana kadar 11 bin kişinin siyasi sığınma talebinde bulunduğunu ve bu sayının Rum devletinin gücünün sınırlarını aştığını belirtirken Güney Kıbrıs’a mülteci akınının ana merkezinin Türkiye olduğunu, İstanbul’dan uçakla KKTC’ye gelen mültecilerin Yeşil Hat’tan Güney Kıbrıs’a geçtiklerini iddia etti.

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Türkiye’nin de, tıpkı Beyaz Rusya gibi, mültecileri kendi çıkarları için kullandığı iddiasında bulunan Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın Beyaz Rusya’ya yaptırım uygulanmasında AB’yi desteklediği gibi AB’nin de Güney Kıbrıs’ı Türkiye’ye yaptırımlar konusunda desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Anastasiadis, AB ülkelerinin, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını tanıması konusunda Türkiye’ye nüfuz kullanmaları gerektiğini” de sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 01.12.2021 14:50
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