Anastasiadis : "Başkanlık seçimleriyle uğraşanlarla uğraşmıyorum”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, son günlerde Rum basınında çıkan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in yerine atanması için Yoannis Kasulidis’in ağzını yokladığına ilişkin haberleri yorumladı.

Alithia gazetesine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yaptığı açıklamada başkanlık seçimleriyle uğraşanlarla, uğraşmadığını söyledi.





