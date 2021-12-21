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Anastasiadis : "Başkanlık seçimleriyle uğraşanlarla uğraşmıyorum”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, son günlerde Rum basınında çıkan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in yerine atanması için Yoannis Kasulidis’in ağzını yokladığına ilişkin haberleri yorumladı.

21 Aralık 2021 Salı 12:10
Anastasiadis : "Başkanlık seçimleriyle uğraşanlarla uğraşmıyorum”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, son günlerde Rum basınında çıkan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in yerine atanması için Yoannis Kasulidis’in ağzını yokladığına ilişkin haberleri yorumladı.
Alithia gazetesine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yaptığı açıklamada başkanlık seçimleriyle uğraşanlarla, uğraşmadığını söyledi. 

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Anastasiadis “tek bildiğim şey, 28 Şubat 2023’e kadar başkan olduğumdur. Bunun ötesinde başkanlık seçimleriyle uğraşanlarla uğraşmıyorum” ifadesini kullandı.

 

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Son Güncelleme: 21.12.2021 13:15
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