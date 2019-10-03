banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103988
ALTIN
275.545
DOLAR
5.7053
STERLİN
7.0526
EURO
6.2536
İki kaçak mahkemeye çıkarıldı
İKİ KAÇAK MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Gazimağusa’da uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
Bariyerlere çarparak durabildi
BARİYERLERE ÇARPARAK DURABİLDİ
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI

Anastasiadis başkanlık personeliyle doğum gününü kutladı

Anastsaiadis, pasta üzerinde bulunan “7” ve “3” rakamlarından oluşan iki mumun yerini değiştirerek “37” yaptı

Anastasiadis başkanlık personeliyle doğum gününü kutladı

Anastsaiadis, pasta üzerinde bulunan “7” ve “3” rakamlarından oluşan iki mumun yerini değiştirerek “37” yaptı

03 Ekim 2019 Perşembe 09:10
Anastasiadis başkanlık personeliyle doğum gününü kutladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yakın çalışma arkadaşları ile Başkanlık personelinin, Anastasiadis’e, doğum günü için sürpriz hazırladığı belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in doğum günü tarihi olan 27 Eylül’de New York’ta olması nedeniyle, doğum gününü orada kutladığını, bunun üzerine  Anastasiadis’in yakın çalışma arkadaşları ile Başkanlık personelinin, Anastasiadis’e pasta alarak sürpriz yaptığını yazdı.
Anastsaiadis’in, pasta üzerinde bulunan “7” ve “3” rakamlarından oluşan iki mumun yerini değiştirerek “37” yaptığını yazan gazete Anastasiadis’in doğum gününü kutlayan Başkanlık personeline teşekkürlerini sunduğunu belirtti. 

banner317
Habere göre  doğum günü için toplanan personelle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Anastasiadis, bir kez daha personeline ve yakın çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. 
Anastasiadis açıklamasında, dedesinin öldüğü yaşın 108 olduğunu ve bunu bilen kişilerin kendisine de aynı yaş için dileklerde bulunulduğunu, genlerin iyi olduğunu, bunun ayrıca siyasi rakipleri için tehdidi teşkil ettiği ifade etti. 
Anastasiadis “Rakiplerinin siyasi geleneklerin dikte ettiği şekilde davranmamaları durumunda, 108’inci yaşa gitme konusundaki kararımı muhtemelen yeniden gözden geçireceğim” ifadesini kullandı

Son Güncelleme: 03.10.2019 12:34
Anahtar Kelimeler:
Anastasiadis Dığum Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Yönetimi Kapalı Maraş Konusunu Güvenlik Konseyi’ne Götürdü
Rum Yönetimi Kapalı Maraş Konusunu Güvenlik Konseyi’ne Götürdü
Anastasiadis, Yarın Ulusal Konsey’i Topluyor
Anastasiadis, Yarın Ulusal Konsey’i Topluyor
“atina Korktu”
“atina Korktu”
Güney Kıbrıs’ta Hayvanlar İçin Polis Birimi Kuruluyor
Güney Kıbrıs’ta Hayvanlar İçin Polis Birimi Kuruluyor
Anastasiadis’in Özel Jetli Seyahatleri Araştırılıyor
Anastasiadis’in Özel Jetli Seyahatleri Araştırılıyor
Referans şartları tartışma konusu olmaya devam ediyor
Referans şartları tartışma konusu olmaya devam ediyor
ABD ve Rus donanmalarına bağlı gemiler Güney Kıbrıs’ta
ABD ve Rus donanmalarına bağlı gemiler Güney Kıbrıs’ta
AKEL, AP üyesi Kızılyürek’in KKTC’de ofis açması konusunda açıklama yaptı
AKEL, AP üyesi Kızılyürek’in KKTC’de ofis açması konusunda açıklama yaptı
ABD’den iki kesimli iki toplumlu federasyona destek
ABD’den iki kesimli iki toplumlu federasyona destek
DİSİ, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün görüşülmemesi için harekete geçti
DİSİ, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün görüşülmemesi için harekete geçti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim