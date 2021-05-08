Anastasiadis Avrupalı liderleri bilgilendirdi

Gazete “elde ettiği bilgilere” dayanarak, Anastasiadis’in, AB’nin Cenevre konferansında temsil edilmesi için Avrupalı yetkililerin gösterdiği güçlü çabaya teşekkür ettiğini, aynı zamanda AB’nin, özellikle Haziran ayında gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi toplantısı sırasında “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” yanında topluca ve fiili bir şekilde durması gerektiğini vurguladığını da aktardı.

Öte yandan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric’in dün düzenlediği basın toplantısında söylediklerine de yer veren gazete, Dujarric’in, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak kendisine yöneltilen soruların cevaplarının, BM Genel Sekreteri Guterres’in Cenevre’deki basın toplantısının sonunda söylediklerinde yer aldığını ve Guterres’in söylediklerinin haricinde, ekleyecek bir şeyi olmadığını dile getirdiğini iletti.

Dujarric, güvenlik ve garantiler konusunun kapsamlı bir çözümde ortaya çıkacak konular olduğunu da sözlerine ekledi.

ANASTASİADİS PORTEKİZ’DEN DÖNÜŞÜNDE GUTERRES’E MEKTUP GÖNDERECEK

Fileleftheros gazetesi ise haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Portekiz’den dönüşünde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup göndereceğini yazdı.

Anastasiadis’in Portekiz’den ve AB zirve toplantısından Güney Kıbrıs’a dönüşünde, BM Genel Sekreterine göndereceği mektuba son bir kez göz atacağını yazan gazete, “elde ettiği bilgilere dayanarak” mektubun hazır olduğunu ve Anastasiadis’in dönüşünde buna bir göz atıp, mektubu göndereceğini ifade etti.



Anastasiadis’in mektupta Türk tarafının ayrı egemenlik ve iki devlet çözümü konusunda gündeme getirdiği konuya yanıt vermeyi tercih edip etmeyeceğinin ise soru işareti olarak kaldığını yazan gazete, Anastasiadis’in benzer bir mektubu AB liderlerine gönderme niyetinde olduğu da ekledi.



