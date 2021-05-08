banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Slogan devrimcileri
Slogan devrimcileri
Çocuklara yapılacak Covid-19 aşıları tıbbın hangi yüzünü gösterecek?
Çocuklara yapılacak Covid-19 aşıları tıbbın...
Her şakanın bir ciddiyet payı mevcuttur
Her şakanın bir ciddiyet payı...
Şaka gibisiniz!
Şaka gibisiniz!
banner376

Anastasiadis Avrupalı liderleri bilgilendirdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün Portekiz’de gerçekleştirilen AB zirve toplantısında, AB liderlerini Cenevre’de gerçekleştirilen gayri resmi beş taraflı konferansın sonucu konusunda bilgilendirdiği haber verildi. Alithia gazetesi “Anastasiadis’ten Avrupa’ya Destek Çağrısı” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in AB üye devletlerinin başkanları ve Avrupalı yetkililere yönelik bilgilendirmesine “Türk tarafının iki devlet çözümüyle ilgili kabul edilemez talepleri ve Cenevre’deki katı tutumunun dâhil olduğunu” öne sürdü.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 12:30
Anastasiadis Avrupalı liderleri bilgilendirdi
banner337

Gazete “elde ettiği bilgilere” dayanarak, Anastasiadis’in, AB’nin Cenevre konferansında temsil edilmesi için Avrupalı yetkililerin gösterdiği güçlü çabaya teşekkür ettiğini, aynı zamanda AB’nin, özellikle Haziran ayında gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi toplantısı sırasında “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” yanında topluca ve fiili bir şekilde durması gerektiğini vurguladığını da aktardı.
Öte yandan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric’in dün düzenlediği basın toplantısında söylediklerine de yer veren gazete, Dujarric’in, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak kendisine yöneltilen soruların cevaplarının, BM Genel Sekreteri Guterres’in Cenevre’deki basın toplantısının sonunda söylediklerinde yer aldığını ve Guterres’in söylediklerinin haricinde, ekleyecek bir şeyi olmadığını dile getirdiğini iletti.
Dujarric, güvenlik ve garantiler konusunun kapsamlı bir çözümde ortaya çıkacak konular olduğunu da sözlerine ekledi.

ANASTASİADİS PORTEKİZ’DEN DÖNÜŞÜNDE GUTERRES’E MEKTUP GÖNDERECEK

Fileleftheros gazetesi ise haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Portekiz’den dönüşünde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup göndereceğini yazdı.
Anastasiadis’in Portekiz’den ve AB zirve toplantısından Güney Kıbrıs’a dönüşünde, BM Genel Sekreterine göndereceği mektuba son bir kez göz atacağını yazan gazete, “elde ettiği bilgilere dayanarak” mektubun hazır olduğunu ve Anastasiadis’in dönüşünde buna bir göz atıp, mektubu göndereceğini ifade etti.

banner341
Anastasiadis’in mektupta Nisan ayının son haftasında Cenevre’de gerçekleştirilen gayri resmi beş taraflı konferansta ifade ettiği tezleri yazılı olarak da kayda geçireceğini kaydeden gazete, Anastasiadis’in mektupta, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs sorunundaki tarihi olaylarla ilgili bir dizi ifadesine yanıt vereceğini de belirtti.
Anastasiadis’in mektupta Türk tarafının ayrı egemenlik ve iki devlet çözümü konusunda gündeme getirdiği konuya yanıt vermeyi tercih edip etmeyeceğinin ise soru işareti olarak kaldığını yazan gazete, Anastasiadis’in benzer bir mektubu AB liderlerine gönderme niyetinde olduğu da ekledi.
                      
 

banner360
Son Güncelleme: 08.05.2021 12:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kiprianu’dan herkese eleştiri
Kiprianu’dan herkese eleştiri
Güney Kıbrıs’ta 4 can kaybı, 324 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 4 can kaybı, 324 yeni vaka
Coronapass’a yoğun tepki!
Coronapass’a yoğun tepki!
Edek ve Elam’dan pasaportlar konusunda açıklama
Edek ve Elam’dan pasaportlar konusunda açıklama
Güney Kıbrıs’ta işsizlik yüzde 12,6 arttı
Güney Kıbrıs’ta işsizlik yüzde 12,6 arttı
Anastasiadis Avrupalı Liderleri bilgilendirecek
Anastasiadis Avrupalı Liderleri bilgilendirecek
Güney Kıbrıs’ta 460 yeni vaka, 1 yeni can kaybı
Güney Kıbrıs’ta 460 yeni vaka, 1 yeni can kaybı
Rum Bakanlar Kurulu'ndan yeni tedbirler
Rum Bakanlar Kurulu'ndan yeni tedbirler
Tatar ve Saner’in “Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu Sahibi Olmaları“ konusu Rum basınında
Tatar ve Saner’in “Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu Sahibi Olmaları“ konusu Rum basınında
Anastasiadis Porto’ya gidiyor
Anastasiadis Porto’ya gidiyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim