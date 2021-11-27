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Anastasiadis, Avrupa-Asya Zirvesi’nde Türkiye’yi şikayet etti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kamboçya tarafından telekonferans usulüyle düzenlenen 13’üncü Asya-Avrupa Zirvesi’nin ikinci gününde Türkiye’yi “karada ve denizde yasadışı faaliyetlerde bulunmakla” suçladı.

27 Kasım 2021 Cumartesi 12:45
Anastasiadis, Avrupa-Asya Zirvesi’nde Türkiye’yi şikayet etti

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, Zirve’nin ikinci gününde konuşan Anastasiadis Kıbrıs sorununu “uluslararası sorun” olarak niteledi ve Türkiye’yi, “sözde Rum deniz bölgelerine mütecaviz, kapalı Maraş’ta yasadışı faaliyetlerde bulunmakla” suçladı.

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Rum Yönetimi ile Yunanistan’ın İsrail, Mısır, Ürdün, Lübnan ve Filistin gibi bölge ülkeleriyle üçlü işbirliği ve diyalog mekanizmaları kurduğunu, bu mekanizmaların güvenlik, enerji, ekonomi, ticaret, eğitim, kültür v.b. alanlarda işbirliklerinin geliştirilmesi koridoru olarak kullanıldığını belirterek kurdukları bu mekanizmaların, uluslararası hukuk zemininde uluslararası barış ve güvenlik vizyonunu paylaşan bütün ülkelere açık olduğunu söyledi.

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Son Güncelleme: 27.11.2021 14:03
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