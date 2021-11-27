Anastasiadis, Avrupa-Asya Zirvesi’nde Türkiye’yi şikayet etti

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, Zirve’nin ikinci gününde konuşan Anastasiadis Kıbrıs sorununu “uluslararası sorun” olarak niteledi ve Türkiye’yi, “sözde Rum deniz bölgelerine mütecaviz, kapalı Maraş’ta yasadışı faaliyetlerde bulunmakla” suçladı.

Rum Yönetimi ile Yunanistan’ın İsrail, Mısır, Ürdün, Lübnan ve Filistin gibi bölge ülkeleriyle üçlü işbirliği ve diyalog mekanizmaları kurduğunu, bu mekanizmaların güvenlik, enerji, ekonomi, ticaret, eğitim, kültür v.b. alanlarda işbirliklerinin geliştirilmesi koridoru olarak kullanıldığını belirterek kurdukları bu mekanizmaların, uluslararası hukuk zemininde uluslararası barış ve güvenlik vizyonunu paylaşan bütün ülkelere açık olduğunu söyledi.