Anastasiadis, Atina’daki 25 Mart etkinliklerinde yer alacak

Politis gazetesi, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ta milli bayram olarak kutlanan 25 Mart 1821’in 200’üncü yıl dönümü etkinliklerine koronavirüs salgını nedeniyle yabancı liderlerin katılımının çok kısıtlı olacağını yazdı.

Atina’daki kutlamalarda İngiltere’yi Galler Prensi Charles ve eşi Camilla, Rusya’yı Başbakan Mihail Mişustin’in temsil edeceğini yazan gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de resmi davetliler arasında olacağını belirtti.

OKULLARDA 1821 “KIBRIS BAYRAKLARI”

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Rum Eğitim Bakanlığı’nın talimatının ardından, Güney Kıbrıs’taki tüm okullarιn, 25 Mart’ın 200’üncü yıldönümü nedeniyle beyaz kumaş üzerine mavi haçtan oluşan “1821 Kıbrıs özgürlük bayraklarıyla” süsleneceğini yazdı.





