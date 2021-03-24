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Anastasiadis Atina’da

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 1821 Yunan ayaklanmasının 200’üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek kutlamalara katılmak ve yarınki askerî resmigeçitte yer almak üzere bugün Atina’ya gitti.

24 Mart 2021 Çarşamba 12:00
Anastasiadis Atina’da
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Alithia ve diğer gazetelerin Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre Anastasiadis, 25 Mart kutlama programı dışında Yunan siyasi liderliği ve yabancı yetkililerle de temas edecek.

Ziyaret programı uyarınca Anastasiadis bu sabah Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile makamında görüşecek ve ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. Daha sonra Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ile bir araya gelecek olan Anastasiadis, öğleden sonra da kutlamalara katılmak üzere Atina’da bulunan yeni Rusya Federasyonu Başbakanı Mihail Mişustin ile görüşecek.

Yunan ayaklanması ile ilgili eserlerin yer alacağı bir serginin açılışında eşi Antri ile birlikte yer alacak Anastasidis daha sonra Sakellaruopulu tarafından kutlamalara katılan yabancı konuklar onuruna verilecek yemeğe katılacak, burada kısa bir konuşma yapacak.

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Anastasiadis yarın da “Sintagma” (Anayasa) Meydanı’nda düzenlenecek askerî resmigeçide katılacak. Resmigeçidin hemen ardından gerek Miçotakis diğer davetli devlet yetkilileri kısa birer konuşma yapacak.

GÜNEY’DE DE KUTLANACAK

Fileleftheros, 1821 Yunan ayaklanmasının 200’üncü yıl dönümünün Güney Kıbrıs’taki okullarda da kutlanacağını ancak pandemi nedeniyle, sadece ilk ve orta eğitim son sınıf öğrencilerin okullarının dış mekanlarında düzenlenecek törenlere katılacağını, geriye kalan öğrencilerin ise sınıflarında kutlayacaklarını yazdı.

Habere göre Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Theoharis Lalakos Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu ile birlikte Lakadamya’daki Ayiou Yeorgiu Lisesi’nin düzenleyeceği kutlamaya katılacak.

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Son Güncelleme: 24.03.2021 13:13
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