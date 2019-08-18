Anastasiadis aleyhindeki iddialara yanıt verdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, gerek eski hukuk bürosu gerekse şahsının isminin Rus kara paralarının aklanması meselesine karışmasından ötürü duyduğu üzüntüyü ifade ettiği haber verildi.
Alithia gazetesine göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu konuyla ilgili olarak dün yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in durumdan dolayı duyduğu üzüntüyü belirterek, bir kez daha gerek kendisi gerekse Güney Kıbrıs’ın, aleyhlerindeki iftira nitelikli yazılarla hedef gösterildiğini ve bunların gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını söylediğini iletti.
Anastasiadis’in açıklamalarına yanıt veren AKEL ise, Anastasiadis’in aleyhindeki suçlamalara verdiği yanıttan ötürü üzüntü duyduğunu belirterek, Anastasiadis’in suçlamalara yanıt vermek yerine, haberi yayımlayan basın yayın organına yanıt vermeyi seçtiğini belirtti.