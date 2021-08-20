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Anastasiadis, Akıncı’nın Yenidüzen’e verdiği demeci yorumladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Yenidüzen” gazetesine verdiği demecin “özellikle Türkiye’nin uzun vadeli hedefleri, aynı zamanda Crans Montana’daki başarısızlığa neden olan sebepler konusunda yeterince açıklayıcı olduğu” iddiasında bulundu.

20 Ağustos 2021 Cuma 11:15
Anastasiadis, Akıncı’nın Yenidüzen’e verdiği demeci yorumladı

Alithia gazetesi “Anastasiadis: Akıncı, Crans Montana’yla İlgili Hikayeyi Yalanladı- Yeni Tur Müzakereler Mümkün” başlıklarıyla manşet ve iç sayfadan geniş yer ayırdığı haberinde, Anastasiadis’in dün konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptığını yazdı.

Gazeteye göre, Anastasiadis konuyla ilgili açıklamasında “Mustafa Akıncı’nın Berlin anlaşmasıyla ilgili söylediklerinin, kendisinin (Anastasiadis), Kıbrıs’la ilgili konferansın başarısızlığından bu yana, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlamasını istemekten vazgeçmediğini kanıtladığını” iddia etti.

Anastasiadis açıklamasında “Crans Montana’da yaşanan başarısızlığı bugüne kadar Rum tarafına yüklemek isteyen anlatıların (hikayelerin) çürütüldüğünü” ileri sürdü.

“Müzakerelerin yeniden başlaması için BM Genel Sekreterinin çabalarına katkıda bulunma konusundaki kararlılık ve siyasi iradesini” yineleyen Anastasiadis, “bunun, Tatar veya Türkiye’nin istediği önkoşullar temelinde olamayacağını” öne sürdü. Anastasiadis, Doruk Anlaşmaları ve BM kararları tarafından belirlenen ortak zemin temelinde, Kıbrıs sorununda yeni tur müzakerelerin mümkün olduğu iddialarını ekledi.

HRİSTODULİDİS

Gazeteye göre, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise dün RİK’e yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Ağustos sonunda veya Eylül başında Kıbrıs’a gelmesi için görüşmeler yapıldığını dile getirdi.

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Hristodulidis, Lute’un adaya yapacağı ziyaretin amacının, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM Genel Kurul çalışmalarının 29-30 Eylül tarihleri civarında tamamlanmasının akabinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le olan görüşmesine hazırlık yapmak olduğunu ifade etti.

Devam eden çabaların, Kıbrıs müzakerelerinin üzerinde hemfikir olunan iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde yeniden başlaması için olgular meydana getirilmesini hedeflediğini savunan Hristodulidis, Rum hükümetinin BM Güvenlik Konseyi üyelerine, özellikle de müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına katkıda bulunmaya ilgi gösteren bazı daimi üyelere yönelik hareket ettiğini söyledi.

Rum hükümetinin çabalarının ikinci ayağının ise Avrupa Birliği olduğunu dile getiren Hristodulidis, geçmişte alınan kararların devamı olarak, kapalı bölge Maraş’taki Türk provokasyonları konusunun yeniden AB’de ele alınmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Haravgi gazetesinde yer alan haberde ise, Kıbrıs sorunuyla ilgili icraatların dış politika aşamasında herhangi bir değişiklik olmadan sürdüğü ileri sürüldü.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün Rum Devlet radyosuna “müzakerelerin BM kararları temelinde yeniden başlaması için olguların nasıl şekillendiğini görmeleri ve sonuçlar ortaya çıkması hedefiyle, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı özel danışmanı Jane Holl Lute ile Kıbrıs’a gelmesi için görüşme yapıldığını” söyledi. Gazete, Hristodulidis’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in New York’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le üçlü görüşme yapması ihtimalinden de söz ettiğini aktardı.

Anastasiadis’in New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres ve BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesiyle yapacağı görüşmelerin kesin olarak addedildiğini kaydeden gazete, Hristodulidis’in de New York’ta muhataplarıyla görüşmeler yapacağını ekledi.

Konuyla ilgili haberler Fileleftheros’ta “Akıncı Açıklayıcıydı- Başkan Anastasiadis Aldığı Eleştiriler Konusunda Karşı Saldırıya Geçti- Benim Sorumluluğum Olduğuna Dair Hikâye Çürütülüyor”, Politis’te “Başkan Akıncı’dan Ötürü (Kendini) Haklı Hissetti”, Haravgi’de ise “Kendini Eleştirenlere Yönelik Cevabı Buldu- Başkan, Akıncı’nın Demeci Aracılığıyla Kendi Anlatımının Haklı Olduğunu Düşünüyor”- başlıklarıyla yer buldu.

                      

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Son Güncelleme: 20.08.2021 12:02
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