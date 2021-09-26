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Anastasiadis, ABD’de yaşayan Rumlarla görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Kurulu için gittiği New York’taki temasları çerçevesinde, ABD’de yaşayan Kıbrıslı Rumların örgütlü bulunduğu “Amerika’daki Kıbrıs Örgütleri Federasyonu” tarafından düzenlenen yemeğe katıldığı bildirildi.

26 Eylül 2021 Pazar 12:30
Anastasiadis, ABD’de yaşayan Rumlarla görüştü

Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in yemekte yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununa değindiğini ve Türk tezlerinin, müzakerelerin yeniden başlama olasılığını azalttığını söylediğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in ABD’de yaşayan Rumların Kıbrıs sorununa BM kararları ve uluslararası hukuk zemininde çözüm bulunmasına yaptığı katkının altını çizdiğini kaydetti.

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Habere göre Anastasiadis, konuşmasında Kıbrıs sorununun yanı sıra Amerika Başpiskoposu Elpidoforos’un “Türk Evi”nin açılışına katılmasına da değinerek, Elpidoforos’u hem açılışa katıldığı, hem de İstanbul’daki Rumların Türkler tarafından kovulmasından Kıbrıs’ı sorumlu tuttuğu için kınadığını dile getirdi.

Anastasiadis, her ne kadar Elpidoforos’un tutumu kendilerine acı vermiş olsa da, birlik olmak gerektiğini; olanların unutulacağını ve “Elpidoforos’un daha oynayacak rolü bulunduğunu” belirtti.

Haberde, Elpidoforos’un yazılı özür açıklaması yaptığı ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Anastasiadis’in Elpidorofos ile görüşme kararı aldıkları; Miçotakis-Elpidoforos görüşmesinin Cuma günü gerçekleştirildiği ve Anastasiadis-Elpidoforos görüşmesinin de dün yapıldığı ifade edildi.

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Son Güncelleme: 26.09.2021 13:31
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