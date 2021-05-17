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Anastasiadis 4,4 Milyar Euro’luk Kurtarma ve Sürdürülebilirlik Planı açıkladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Bakanlar Kurulu’nun kararlaştırdığı ve Avrupa Komisyonu’nun onayına sunulan 5 yıllık (2021-2026) “Ulusal Kurtarma ve Sürdürülebilirlik Planı”nı açıkladı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 13:15
Anastasiadis 4,4 Milyar Euro’luk Kurtarma ve Sürdürülebilirlik Planı açıkladı
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Rum radyosu, Anastasiadis’in “Yarının Kıbrıs’ı” olarak tanımladığı plan için bugün basın toplantısı düzenlediğini duyurdu.

Plan için 1,2 milyar Euro’sunun Avrupa Kurtarma Planı’ndan, 1,8 milyon Euro’sunun Uyum Politikası Fonları’ndan ve 1,4 milyon Euro’sunun özel yatırımlardan özel yatırım etki çalışmalarından elde edileceğini açıklayan Anastasiadis, kapsamlı bir ekonomik ve sosyal dönüşüm hedeflediklerini söyledi.

Anastasiadis, hedefler arasında şunları sıraladı:

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“Kamu ve özel sağlık hizmetinin iyileştirilmesi, modernize edilmesi ve yükseltilmesi, tıbbi teçhizat satın alımı veya değişimi, sağlıkta otomasyon, genel elektronik sağlık hizmeti.

İsrail ve Yunanistan ile elektrik şebekelerinin birleştirilmesi sayesinde enerji izolasyonuna son verilmesi, okullar ve diğer kamu binalarının mevcut enerji sistemlerinin geliştirilmesi, elektrikli vasıta kullanımının yaygınlaştırılması, Su Kaynakları Yönetim Sistemi’nin reforme edilmesi.

Ekonomide inovasyonun güçlendirilmesi, internet sisteminin verimliliğinin artırılması, turizm ürününün çeşitlendirilerek güçlendirilmesi.

Merkezî hükümetin ve yerel yönetimlerin dijital reformu, bütün vatandaşların iletişim altyapılarına erişimi sağlanarak ülkenin dijital reformunun sağlanması, adalet dağıtımında dijital reform, akıllı kent stratejisi, uzak veya kapsama alanı dışındaki yerleşimlere süper hızlı internet sağlanması.”

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Son Güncelleme: 17.05.2021 14:01
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