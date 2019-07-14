banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97098
ALTIN
260.298
DOLAR
5.7330
STERLİN
7.1459
EURO
6.4543
Güzelyurt'ta 30 kilo uyuşturucu
GÜZELYURT'TA 30 KİLO UYUŞTURUCU
1 yıldır kaçaktı
1 YILDIR KAÇAKTI
İzinsiz ikamet eden 5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
İkinci kattan düşen kadın ağır yaralandı
İŞ KAZASI: BİR AĞIR YARALI
banner307

Anastasiadis 16 Temmuz’da Başkanlar Konseyini toplantıya çağırdı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün Limasol’da BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs İyi Niyet Misyonu’nda koordinatörlük görevi yapan Sergiy Illarionov’u kabul ettiği ve Illarinov’un; Anastasiadis’e Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın doğal kaynakların ortak idaresiyle ilgili ortak bir komite kurulması konusunda BM Genel Sekreteri’ne de gönderdiği önerisini ilettiği haber verildi.

Anastasiadis 16 Temmuz’da Başkanlar Konseyini toplantıya çağırdı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün Limasol’da BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs İyi Niyet Misyonu’nda koordinatörlük görevi yapan Sergiy Illarionov’u kabul ettiği ve Illarinov’un; Anastasiadis’e Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın doğal kaynakların ortak idaresiyle ilgili ortak bir komite kurulması konusunda BM Genel Sekreteri’ne de gönderdiği önerisini ilettiği haber verildi.

14 Temmuz 2019 Pazar 10:52
Anastasiadis 16 Temmuz’da Başkanlar Konseyini toplantıya çağırdı

banner317
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün Limasol’da BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs İyi Niyet Misyonu’nda koordinatörlük görevi yapan Sergiy Illarionov’u kabul ettiği ve Illarinov’un; Anastasiadis’e Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın doğal kaynakların ortak idaresiyle ilgili ortak bir komite kurulması konusunda BM Genel Sekreteri’ne de gönderdiği önerisini ilettiği haber verildi.

Rum haber kaynakları, Rum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, Anastasiadis’in yaşanan gelişmeler ve bahse konu öneri hakkında bilgilendirmek için, 16 Temmuz’da Rum siyasi parti başkanlarından oluşan başkanlar konseyinin toplanması direktifi verdiğini bildirdi.

Son Güncelleme: 14.07.2019 14:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay: “Kıbrıslı Türkler ve Rumlar başka bir ortaklık modeline odaklansa BMGK reddetmez”
Özersay: “Kıbrıslı Türkler ve Rumlar başka bir ortaklık modeline odaklansa BMGK reddetmez”
II. Hrisostomos: “Erdoğan’ı görmek istedim ama o reddetti”
II. Hrisostomos: “Erdoğan’ı görmek istedim ama o reddetti”
Saldırıya uğrayan Kıbrıs Türk plakalı otobüsün şöförü ve ait olduğu şirketin müdürü saatlerce ifade verdi
Saldırıya uğrayan Kıbrıs Türk plakalı otobüsün şöförü ve ait olduğu şirketin müdürü saatlerce ifade verdi
Mavroyannis’in hem müzakereci, hem de daimi temsilci olmasına yeşil ışık
Mavroyannis’in hem müzakereci, hem de daimi temsilci olmasına yeşil ışık
Fotiu, Fileleftheros’a Demeç Verdi
Fotiu, Fileleftheros’a Demeç Verdi
Türkiye sondaj konusunda geri adım atmıyor
Türkiye sondaj konusunda geri adım atmıyor
18 bölgede mayın tarama faaliyetleri sürüyor
18 bölgede mayın tarama faaliyetleri sürüyor
Guterres Raporuna Yorumlar
Guterres Raporuna Yorumlar
Akıncı Önerisi İle  “alt Üst Etti”
Akıncı Önerisi İle  “alt Üst Etti”
“Lefkoşa Fır Hattı”nın idaresini özel devlet şirketine devreden yasa Rum Meclisi’nden geçti
“Lefkoşa Fır Hattı”nın idaresini özel devlet şirketine devreden yasa Rum Meclisi’nden geçti

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim