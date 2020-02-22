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Amerika’dan Üs Hastanesi Bölgesinde Askeri Tesis İnşası

Lefkoşa, 22 Şubat 20 (.): Amerika’nın, Ağrotur Üssü’ndeki hastanenin olduğu bölgeye askeri tesis inşa ettiği bildirildi.

Amerika’dan Üs Hastanesi Bölgesinde Askeri Tesis İnşası

Lefkoşa, 22 Şubat 20 (.): Amerika’nın, Ağrotur Üssü’ndeki hastanenin olduğu bölgeye askeri tesis inşa ettiği bildirildi.

22 Şubat 2020 Cumartesi 09:48
Amerika’dan Üs Hastanesi Bölgesinde Askeri Tesis İnşası
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Lefkoşa, 22 Şubat 20 (.): Amerika’nın, Ağrotur Üssü’ndeki hastanenin olduğu bölgeye askeri tesis inşa ettiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, askeri tesisin yaklaşık 10 bin metrekare büyüklüğünde (3 futbol sahası kadar) olduğunu ve Amerikalıların savaş faaliyetlerine ev sahipliği yapmasının planlandığını yazdı.

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Gazete, yapılmakta olan çalışmaların, başka şeylerin yanında, çok büyük bir yeraltı alanı inşa edilmesini de kapsadığını ve bunun, ABD ile Türkiye arasındaki gergin ilişkilerin ABD’nin Türkiye’deki İncirlik Üssü’nün kapanmasına yol açması durumunda, üssün buraya taşınması için planlanmakta olduğunu kaydetti.

Haberde, üssün inşasının milyonlarca sterline mal olacağı ifade edilirken, başta inşa çalışmalarını yabancı bir şirketin üstlendiği, ancak daha sonra Rum müteahhitlerin çalışmaları üstlendiği belirtildi.

(GE/GÜL)

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