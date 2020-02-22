Amerika’dan Üs Hastanesi Bölgesinde Askeri Tesis İnşası

Lefkoşa, 22 Şubat 20 (.): Amerika’nın, Ağrotur Üssü’ndeki hastanenin olduğu bölgeye askeri tesis inşa ettiği bildirildi.
Haravgi gazetesi, askeri tesisin yaklaşık 10 bin metrekare büyüklüğünde (3 futbol sahası kadar) olduğunu ve Amerikalıların savaş faaliyetlerine ev sahipliği yapmasının planlandığını yazdı.
Haberde, üssün inşasının milyonlarca sterline mal olacağı ifade edilirken, başta inşa çalışmalarını yabancı bir şirketin üstlendiği, ancak daha sonra Rum müteahhitlerin çalışmaları üstlendiği belirtildi.
(GE/GÜL)