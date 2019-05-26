“altın Pasaportlar” Moneyval’ın Merceğinde

Lefkoşa, 26 Mayıs 19 :Kara Para Aklamaya Karşı Tedbirler ve Terörün Finansmanını Değerlendirme Uzmanlar Komitesi’nin (MONEYVAL), 13-24 Mayıs tarihleri arasında Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunduğu bildirildi.
(GE/FEZ)
Lefkoşa, 26 Mayıs 19 :Kara Para Aklamaya Karşı Tedbirler ve Terörün Finansmanını Değerlendirme Uzmanlar Komitesi’nin (MONEYVAL), 13-24 Mayıs tarihleri arasında Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunduğu bildirildi.
Lefkoşa, 26 Mayıs 19 :Kara Para Aklamaya Karşı Tedbirler ve Terörün Finansmanını Değerlendirme Uzmanlar Komitesi’nin (MONEYVAL), 13-24 Mayıs tarihleri arasında Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunduğu bildirildi.
(GE/FEZ)