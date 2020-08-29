“Altın pasaportlara” sayıştay araştırması

Politis ve diğer gazetelere göre Rum Sayıştay Başkanlığı, başlatacağını dün açıkladığı araştırması çerçevesinde ilk aşamada özellikle, yatırım karşılığı vatandaşlık programının Rum Bakanlar Kurulu’nca güncellendiği 21 Mayıs 2018 tarihi sonrasında verilen vatandaşlıkların inceleneceğini açıkladı.

Yapılacak çalışmada, Rum olmayan yatırımcı/işadamlarına vatandaşlık verilmesi sırasında İçişleri ve Maliye bakanlıkları tarafından izlenen prosedürler, özellikle de bu kişilerin ve ilgili yatırımlar çerçevesindeki alışverişe katılan diğer kişilerin Vergi Dairesi tarafından uygun şekilde incelenip incelenmediğine bakılacak.

