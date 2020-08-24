banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1108
ALTIN
457.581
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.6393
EURO
8.6879
Ek önlemlerle idare etmeye çalışmak
Ek önlemlerle idare etmeye çalışmak
TDP’de Harmancı’nın ayak sesleri
TDP’de Harmancı’nın ayak sesleri
Yeni bir harekete ve bir lidere ihtiyaç var!
Yeni bir harekete ve bir...
YDP için kader seçimi
YDP için kader seçimi
banner355

Altın pasaportlar yeniden gündemde

Rum Yönetimi’nin suç ve yolsuzlukla bağlantılı onlarca yabancıya verdiği “altın pasaportlar”, yabancı basında bir kez daha gündem olurken, konu Rum gazetelerinde de geniş şekilde yer buldu.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:54
Altın pasaportlar yeniden gündemde
banner337
banner351

Politis gazetesi “Kıbrıs Suçlulara ve Dolandırıcılara Cömertçe Pasaport Dağıtıyor” başlıklı haberinde, Katar merkezli El Cezire haber kanalının ele geçirdiği çok sayıda resmi belgede, 70'ten fazla ülkeden hükümlü dolandırıcıların, kara para aklayanların ve yolsuzlukla suçlanan siyasilere Rum Yönetimi tarafından "altın pasaport" verildiğini yazdı.
Gazete, El Cezire’ye göre Rum Yönetimi’nin 2017-2019 yılları arasında uluslararası yaptırıma tabi tutulan veya aleyhinde cezai kovuşturma bulunan 35 kişiye vatandaşlık verildiğini kaydetti.
Habere göre Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, El Cezire’ye yaptığı açıklamada, kimseye 2019’a kadar geçerli olan tüzükleri ihlal edecek şekilde vatandaşlık verilmediğini söylerken, AKEL Milletvekili Eleni Mavru da, yatırım programının son yıllardaki uygulanma şeklinin, Rum Yönetimi’ni “utandıracak” biçimde yapıldığını belirtti.

banner341
Haravgi gazetesi “Yine Altın Pasaport Rezilliği” başlığıyla manşete çektiği haberinde, El Cezire’nin yayınında El Kaide’nin kurucusu Usame Bin Ladin’in ailesine de vatandaşlık verildiğinin ortaya çıktığını yazdı.
Haberde, Malezyalı firari iş adamı Jho Low’a verilen vatandaşlığa benzer birçok prosedürün söz konusu olduğu kaydedildi.
Haber, Fileleftheros gazetesinde “Altın Pasaportlar Yine Gündemde”, Alithia gazetesinde de “Kıbrıs’ın Altın Pasaportları El Cezire’nin Merceğinde” başlıklarıyla yansıtıldı.
 

banner360
Son Güncelleme: 24.08.2020 13:08
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Altın Pasaport
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta 39 yeni vaka!
Güney Kıbrıs’ta 39 yeni vaka!
Güney Kıbrıs’ta son 20 yılda 2221 hektarlık alan yandı
Güney Kıbrıs’ta son 20 yılda 2221 hektarlık alan yandı
Güney’deki kovid-19 vakalarının çoğunluğu 24-34 yaş aralığında
Güney’deki kovid-19 vakalarının çoğunluğu 24-34 yaş aralığında
Potamia'da 12 leylek ölüsü bulundu
Potamia'da 12 leylek ölüsü bulundu
Karşılıksız çeklerin miktarı
Karşılıksız çeklerin miktarı
AKEL: “Hükümet çözümün yerine koyacak birşey arıyor”
AKEL: “Hükümet çözümün yerine koyacak birşey arıyor”
Güney’deki okullarda kovid 19 dönemi kuralları…
Güney’deki okullarda kovid 19 dönemi kuralları…
Yunanistan’dan karşı Navtex
Yunanistan’dan karşı Navtex
Rum yönetimi Türkiye’ye “meydan okudu"
Rum yönetimi Türkiye’ye “meydan okudu"
Güney Kıbrıs'ta 4 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 4 yeni vaka

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim