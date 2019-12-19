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Almanya’dan inisiyatif

Almanya’nın, Avrupa Konseyi’nin Türkiye ile ilgili kararlarının uygulanmasının garanti altına alınması için inisiyatifler üstleneceği belirtildi. 

Almanya’dan inisiyatif

Almanya’nın, Avrupa Konseyi’nin Türkiye ile ilgili kararlarının uygulanmasının garanti altına alınması için inisiyatifler üstleneceği belirtildi. 

19 Aralık 2019 Perşembe 09:14
Almanya’dan inisiyatif

Politis ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta bulunan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis arasında dün gerçekleştirilen görüşmeye yer verdi.
Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in Güney Kıbrıs’a destek belirttiği görüşmede, iki ülke arasında, savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda da görüş alış verişinde bulunulduğu belirtildi.
Gazete, Angelids’in, Alman mevkidaşına, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki, Doğu Akdeniz ve Türkiye’nin bölgedeki faaliyetleri konusunda bilgi verdiğini yazdı.
Habere göre, Rum ve Alman Savunma Bakanları, PESCO düzeyinde işbirliğinin geliştirilmesi konusunu da ele aldı. 
Angelidis, görüşmede Alman Savunma Bakanı’na, Türkiye’nin Alman “Leopard” tanklarını KKTC’ye taşınması konusunda yeniden bilgi verdi. 
Angelidis görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Alman mevkidaşının, Avrupa Konseyi’nin, Türkiye’ye ilişkin kararlarının hayata geçirilmesinin garanti altına alınması amacıyla inisayitifler üstleneceğini dile getirdi. 

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Fileleftheros gazetesine göre Rum ve Almanya Savunma Bakanları, PESCO çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliğini ele alırken, “Network of logistic Hubs in Europe and support to operation” ve “Military Mobilitiy” programlarına da ağırlık verildi. 

ALMANYA İLE TATBİKAT 
Gazete, aynı haberin içerisinde, Güney Kıbrıs ve Almanya uçuş ve yüzer unsurlarının dahil olacağı arama-kurtarma tatbikatının, bu sabah, Limasol-Larnaka arasındaki,  Kıbrıs’ın güneyindeki deniz bölgesinde icra edileceğini yazdı.
Habere göre, tatbikat, Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer tarafından da izlenecek.
Rum Savunma Bakanı Angelidis yaptığı açıklamada,  arama-kurtarma alanındaki faaliyetlerine ilişkin olarak tüm ülkelerin Güney Kıbrıs’a “liyakat belgesi” verdiğini söyledi.
Angelidis, gerek kurtarma ve araştırma sisteminin bütününün, gerekse merkezin bütünsel organizasyonundan gurur duyduğunu belirtti.  

 

Son Güncelleme: 19.12.2019 12:42
Anahtar Kelimeler:
Almanya InisiyatifAvrupa Konseyi’nin Türkiye Ile Ilgili Kararları
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