Almanya’da aranan Çinli milyoneri ellerinden kaçırdılar

Almanya tarafından AB tutuklama emriyle aranan Çinli milyoner iş adamı 45 yaşındaki Xinhui Liao Rum mahkemesince serbest bırakılmasının ardından ortadan kayboldu.

Fileleftheros gazetesi; “Milyoner Vergi Kaçakçısı Firar Etti” başlığı altında dün verdiği ve bugün devamını getirdiği haberinde, Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Almanya tarafından hakkında vergi kaçakçılığından ötürü AB tutuklama emri bulunan 45 yaşındaki Xinhui Liao isimli milyonerin, Rum mahkemesinin serbest bırakma yönünde verdiği karar sonrasında firar ettiğini yazdı.

Gazete, 25 Kasım 2019 tarihinde Moskova’dan Larnaka Havaalanı’na gelen ve buradaki kontroller sırasında İnterpol’ün listesinde yer aldığının tespit edilmesiyle tutuklanan Liao’nun kendisi gibi Çinli olan ortağı Yu Liang’la birlikte Almanya’da 10 milyon Euro tutarında vergi kaçırmaktan ötürü arandıklarını belirtti.



Güney Kıbrıs’ta mahkemeye çıkarılan Liao’nun avukatlarının, AB tutuklama emrinin mahkeme tarafından değil Hamburg Başsavcılığı tarafından verildiği ve kanuna aykırı olduğu iddiasında bulunmalarının ardından Rum mahkemesince denetimli serbestlikle salıverildiği belirtilen haberde, salıverilmesinin ardından işadamının ortadan kaybolduğu, KKTC’ye geçmiş olabileceğinin düşünüldüğü kaydedildi.Gazete bugünkü haberinde ise, Çinli iş adamının salıverilmesiyle Rum makamlarının bir kez daha uluslararası alanda rezil oldukları yorumunda bulundu.Haberde, benzer bir olayın 2010 yılında ABD tarafından casusluk yaptığı iddiasıyla aranan Kanada uyruklu Robert Christopher Metso’nun serbest bırakılmasıyla yaşandığı hatırlatılarak, Çinli iş adamının AB tutuklama emrine rağmen serbest bırakılmasını ikinci bir rezillik şeklinde nitelendirdi.