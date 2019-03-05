Almanya Ve Fransa Savunma Bakanları Güney Kıbrıs’a Gidiyor



Lefkoşa, 5 Mart 19 : Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Layen ile Fransa Savunma Bakanı Florence Parly’nin Güney Kıbrıs’a resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Layen’in bugün Güney Kıbrıs’a giderek, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile görüşeceğini ve görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine dair konuların ele alınacağını yazdı.

Gazete, Alman bakanın temasları çerçevesinde, “Yapılandırılmış Daimi İşbirliği”ne (PESCO) katılımla ilgili konuların da görüşüleceğini kaydetti.

Öte yandan Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Fransa ile olan işbirliği konusunda dün de bazı açıklamalarda bulundu.

Habere göre Angelidis, Fransa ile imzalanan işbirliği anlaşmasının yalnızca teorikte değil, pratikte de bazı sonuçları olacağını ve bunların, yakın bir zamanda, üst düzeyde ilan edileceğini söyledi.

Angelidis, Parly’nin ilerleyen zamanlarda Güney Kıbrıs’a gideceğini ve iki ülke arasındaki anlaşmayla ilgili bir sonraki adımın belirleneceğini kaydetti.

(GE/ŞEB)

