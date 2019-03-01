Almanya Savunma Bakanı 5 Mart’ta Güney Kıbrıs’a Geliyor

Lefkoşa, 1 Mart 19 : Almanya Savunma Bakanı Ursula Von der Leyen’in, 5 Mart Salı günü Güney Kıbrıs’a gelerek, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’le bir araya geleceği haber verildi.

Alman bakanın Rum kesimine gerçekleştireceği ziyaretin oldukça önemli olarak addedildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, çünkü iki ülkenin savunma bakanlarının, Almanya’nın bölgedeki BM barış misyonlarına katılımı çerçevesinde, iki ülke arasındaki işbirliğinin düzeyinin gerek PESCO faaliyetleri çerçevesinde, gerek de ikili aşamada yükseltilmesiyle ilgili önemli konuları ele alacaklarını kaydetti.

Gazete, haberinde, önümüzdeki dönem içerisinde Fransa Savunma Bakanının da Güney Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğine, fakat henüz tarih belirlenmediğine de yer verdi.

(İY/HA)

