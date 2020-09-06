Almanya, Washıngton Ve NATO’nun Perde Gerisi Hareketliliği

ERDOĞAN DİYALOĞU KABUL EDİYOR, ŞART KABUL ETMİYOR

LAHEY, KIBRISLI TÜRKLERİN DE KATILMASI KABUL EDİLİRSE DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Lefkoşa, 6 Eylül 20 (.): Avrupa Konseyi’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye karşı alacağı “yaptırımları” konuşmak üzere 24 Eylül’deki toplantısı öncesinde Türkiye ile Yunanistan arasında –teknik düzeyde de olsa- diyalog başlaması için Almanya, Washington ve NATO’nun perde gerisi hareketliliği yoğunlaştırdığı bildirildi.

Fileleftheros “Yaptırımlardan Önce Poker… Berlin, Washington ve NATO Türkiye’ye Karşı Yaptırımlardan Kaçınılması Yönünde Hareket Ediyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, perde gerisindeki bütün çabanın “Türkiye’yi korumak ve Almanya’nın kendisini, Avrupa Konseyi’nde yaptırımlar konusunu görüşürken bulmaması için” olduğunu yazdı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın meselenin “özünü” konuşmadığını, hiçbir şart da kabul etmediğini yazan gazete, Erdoğan’ın Ege ve Doğu Akdeniz’de cereyan edenlere dair bütün iletişimlerinde muhataplarına, diyaloğa oturmayı kabul ettiğini ancak Oruç Reis’in sismik araştırmalarına normal şekilde devam edeceğini söylediğini yazdı.

Türk gemileri sözde “Yunan kıta sahanlığı içerisineyken” diyaloğa giremeyeceğini” söyleyen Yunanistan’ın “önce bütün gemiler çekilsin” şartının Erdoğan tarafından “araştırmalar Türk bölgesinde yapılmakta” gerekçesiyle reddedildiğine işaret edilen haberde “Ankara’nın yayınladığı NAVTEX’lerden de anlaşıldığı gibi, (sismik) araştırmalar Kastelorizo’ya (Meis/Kızılhisar) kadar ulaşacak. Atina’daki diplomatik bir kaynak ‘Oruç Reis yavaş yavaş Kastelorizo’ya yapışacak’ denildi.

TÜRKİYE, LAHEY İÇİN KIBRISLI TÜRKLERİN DE KATILMASININ KABUL EDİLMESİNİ ŞART KOŞTU

Bu arada, Avrupalı bir yetkili, Türkiye Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin önerisi olan Lahey Uluslararası Mahkemesi konusunu gündeme getirdi. Türk Dışişleri Bakanının, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımadığını hatırlatarak, öneriyi reddettiğini; böyle bir ihtimalin değerlendirilebilmesi için Kıbrıslı Türklerin de ‘ayrı varlık’ olarak katılmasının kabul edilmesinin şart olduğu vurguladığı belirtildi.

TATBİKATLA CEVAP



Gazete “Türkiye Tatbikatla Cevap Verdi… Atina ve Lefkoşa, Türk Saldırganlığını Önlemek İçin Diplomatik Hareketlerini Tırmandırıyor” başlıklı haberinde, Rum ve Yunan hükümetlerinin Türkiye’nin meydan okumalarını ifşa etmek maksatlı diplomatik seferberliğine Ankara’nın, Kıbrıs’ın kuzey denizinde bugün başlayıp, perşembeye kadar sürecek askerî tatbikatla cevap verdiğini yazdı.Türkiye’nin Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri yanında GKK unsurlarının da katılacağını açıkladığı bu hareketinin Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın BM Genel Sekreteri’yle, Rum dengi Nikos Hristodulidis’in de AB’deki mevkidaşlarıyla yaptığı temasların hemen ardından geldiğine dikkat çekildi.DENDİAS HRİSTODULİDİS’E GUTERRES İLE YAPTIĞI GÖRÜŞME HAKKINDA BİLGİ VERDİHabere göre, Dendias, Hristodulidis’i telefonla arayarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı Kıbrıs müzakerelerinin Crans Montana’da koptuğu yerden başlaması, Kapalı Maraş ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili görüşmesi ve sonuçları hakkında bilgi verdi. Görüşmede, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in inisiyatifinin de ele alındığı kaydedildi.Hristodulidis, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Maio ile, 27-28 Ağustos’ta AB Dışişleri Bakanları gayrı resmî konseyinde varılan siyasi anlayış temelinde, bundan sonra atılacak adımları ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptı.ANASTASİADİS SİYASİ PARTİ BAŞKANLARINI ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDIAynı gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “siyasi gündemi belirleyen hayatî önemdeki konular” diye nitelediği “milli dava (Kıbrıs sorunu), Türk meydan okumaları”, ekonomi ve pasaportlar gündemiyle Rum siyasi parti başkanları konseyini Çarşamba günü öğleden sonra toplantıya çağırdığını haber verdi.Gazeteye göre, siyasi parti başkanları konseyinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yunanlıları, bir asır önce, ya toprağa gömdük veya denize döktük. Aynı bedeli yeniden ödememelerini dilerim” sözlerini sarf ettiği bir dönemde gerçekleşeceğine dikkat çekti.(ŞA/FEZ)