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Almanya ile tatbikat

Güney Kıbrıs ile Almanya dün Kıbrıs’ın güney deniz bölgesinde “CYDEU 04/19” kod isimli tatbikat icra etti.

Almanya ile tatbikat

Güney Kıbrıs ile Almanya dün Kıbrıs’ın güney deniz bölgesinde “CYDEU 04/19” kod isimli tatbikat icra etti.

20 Aralık 2019 Cuma 09:50
Almanya ile tatbikat

Fileleftheros’un haberine göre Rum yönetiminin “arama-kurtarma yetki alanı içerisinde” gerçekleşebilecek arama ve kurtarma vakalarının göğüslenmesi için iş birliği geliştirme çerçevesinde icra edildiği belirtilen tatbikata RMMO’nun 460. Filo ve Arama Kurtarma helikopteri ile Almanya’nın Doğu Akdeniz bölgesinde faaliyet göstermekte olan “FGS LUDWIGSHAFEN AM RHEIN” korveti katıldı. 

Tatbikatın, Güney Kıbrıs ile Almanya arasındaki uzun vadeli arama kurtarma iş birliği çerçevesinde, 2019’da icra edilenlerin 4’üncüsü olduğu ve katılan hava ve deniz imkanlarının kontrol ve koordinasyonun Larnaka’daki “Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi” tarafından, Alman Deniz Kuvvetleri iş birliğinde yapıldığı kaydedildi.

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Limasol ile Larnaka arasında kalan deniz bölgesinde sabah saatlerinde icra edilen ve Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in de izlediği tatbikatın, Güney Kıbrıs’ın bölgede oynayabileceği role vurgu yaptığını söyledi.

Gazete, Karrenbauer’in Çarşamba gününden beri Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmekte olduğu, bu çerçevede Angelidis ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini ele aldıkları bir görüşme yaptıklarını hatırlattı.

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Gazeteye göre PESCO çerçevesinde AB’nin güvenliği ile ilgili konular, Avrupa iş birliği çerçevesindeki “Network of Logistic Hubs in Europe and Support to Operations” ve “Military Mobility” programlarının masaya yatırıldığı görüşmede Karrenbauer ile Angelidis, Güney Kıbrıs’ın “AB’nin güvenlik konularında dünya stratejisini uygulama merkezine dönüşebileceği” ortak sonucuna vardı.

Habere göre Angelidis dün RİK’e yaptığı açıklamada Alman denginin, Türkiye’nin faaliyetlerine karşı Güney Kıbrıs’ı desteklediğini, Avrupa Konseyi’nin de Rum yönetimine destek verdiğini ve Türkiye’ye karşı yaptırım kararı ileri götürmekte olduğunu söyledi.

RUS KUZEY FİLOSU’NDAN BİR KRUVAZÖR VE İKİ DESTEK GEMİSİ AKDENİZ’DE

Öte yandan Haravgi Rus Kuzey Filosu Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya dayanarak Rus Kuzey Filosu’nun Marshal Ustinov isimli kruvazörünün, SB-406 ve “Vyazma” isimli tanker eşliğinde Akdeniz’e indiğini yazdı.

Habere göre açıklamada, kruvazör ve eşliğindeki iki destek gemisinin, uzun soluklu harekat programı kapsamındaki görevleri yerine getirmek, savunma ve anti-sabotaj tatbikatları icra etmek üzere Cebelitarık Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e girdiği belirtildi.

Son Güncelleme: 20.12.2019 13:17
Anahtar Kelimeler:
CYDEU 04/19
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