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Alman Uzmanların Doğal Gaz Değerlendirmesi Rum Basınında

Lefkoşa, 8 Ağustos 19 : Alman ARD televizyonunun İstanbul muhabiri Katharina Willinger’in Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği MEB’indeki doğal gaz yataklarına ilişkin bazı uzmanların görüşlerine başvurduğu ve televizyon kanalının internet sayfasında yayınlanan röportajı, “Alithia” gazetesinde yer buldu.

Alman Uzmanların Doğal Gaz Değerlendirmesi Rum Basınında

Lefkoşa, 8 Ağustos 19 : Alman ARD televizyonunun İstanbul muhabiri Katharina Willinger’in Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği MEB’indeki doğal gaz yataklarına ilişkin bazı uzmanların görüşlerine başvurduğu ve televizyon kanalının internet sayfasında yayınlanan röportajı, “Alithia” gazetesinde yer buldu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 08:46
Alman Uzmanların Doğal Gaz Değerlendirmesi Rum Basınında

Lefkoşa, 8 Ağustos 19 : Alman ARD televizyonunun İstanbul muhabiri Katharina Willinger’in Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği MEB’indeki doğal gaz yataklarına ilişkin bazı uzmanların görüşlerine başvurduğu ve televizyon kanalının internet sayfasında yayınlanan röportajı, “Alithia” gazetesinde yer buldu.

Gazete, “Deniz Altı Kaynakları Faydasız ve Tehlikeli” başlığı altında yayımladığı haberinde, ARD televizyonu İstanbul muhabiri Katharine Willinger’in, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Alman “Friedrich-Ebert-Stiftung” kurumu başkanı Hubert Faustmann ve “Unite Cyprus Now” örgütü üyesi Andromahi Sofokleus’la gerçekleştirdiği röportajına yer verdi.

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Habere göre Faustmann konuya ilişkin açıklamasında, Doğu Akdeniz’deki, özellikle de Kıbrıs açıklarındaki doğal gaz yataklarının çok derinde bulunduğu ve çıkarılmasının çok maliyetli olacağını iddia ederek, çıkarılsa bile AB’ye vardığında bu doğal gazın Rus ve ABD doğal gazı fiyatlarıyla rekabet edemeyeceğini ifade etti.

Faustmann ayrıca, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inin “hukuki açıdan gri bölge olduğu, bir ülkenin MEB’inin belirlenebilmesi için hukuken iki ülke arasında anlaşma yapılması gerektiğini”, Türkiye’nin de bu argümanla hareket ettiğini vurguladı.

“Unite Cyprus Now” adına konuşan Andromahi Sofokleus ise, “doğal gaz konusundaki anlaşmazlıkların olası bir çözümü zorlaştırdığı” görüşünü dile getirdi.

(SB/HA)  

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