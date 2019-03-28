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Alman milletvekilleri Güney Kıbrıs’ta

Alman milletvekilleri Güney Kıbrıs’ta

28 Mart 2019 Perşembe 08:45
Alman milletvekilleri Güney Kıbrıs’ta

Almanya Federal Meclisi’ndeki “Almanya-Kıbrıs Dostluk Grubu” milletvekillerinin, Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunduğu bildirildi.
Haravgi gazetesi, “Almanya-Kıbrıs Dostluk Grubu” üyelerinin, Rum Meclisi’ndeki “Kıbrıs-Almanya Dostluk Grubu” üyeleriyle görüştüğünü ve görüşmede Kıbrıs sorunu, enerji konusu, “Türk tahrikleri”, AB’nin karşı karşıya olduğu tahrikler ve Doğu Akdeniz’deki durumun ele alındığını yazdı.
Gazete, görüşmede Brexit ve mülteci akışıyla ilgili görüş alışverişi de yapıldığını ve Alman milletvekillerinden, Rum Yönetimi’ni Kıbrıs sorunu müzakerelerinde desteklemesinin istendiğini kaydetti.
 

Son Güncelleme: 28.03.2019 11:51
Anahtar Kelimeler:
Almanya Kıbrıs Dostluk Grubu Milletvekilleri
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