Akıncı’nın görüşme sonrası açıklaması Rum basınında

Rum gazeteleri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le dünkü gayrı resmî görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı’nda yaptığı açıklamalara yer verdi.

Alithia açıklamayı “Kıbrıslı Türk Lider Başkan Anastasiadis’le Görüşmesi Hakkında: Bir Yol Haritamız Var” başlığı altında detaylı aktardı.

Fileleftheros “Üçlü Görüşmeye Kadar Yol Haritası Var… Mustafa Akıncı’nın Nikos Anastasiadis’le Baş Başa Görüşmesi Sonrasındaki Açıklamaları” başlığını kullandı.

Politis ise “Akıncı’nın Önerdiği GYÖ’ler…. Kıbrıslı Türkler GESİ (Genel Sağlık Sistemi) Hizmetlerini Değerlendirmede Sorunlarla Karşılaşıyor… Mustafa Akıncı Gündelik Hayat İle İlgili Konularda Beş GYÖ İçeren Liste Verdi, Kıbrıslı Türklerin GESİ ve Turizm’de Karşılaştığı Sorunları Gündeme Getirdi” başlığını kullandı.

Gazete BM’nin ısrarı ve Doğu Akdeniz’deki durumun iki tarafı müzakerelerin yeniden başlamasına dair prosedürde mutabakata ittiğini, ancak özlü meselelerde dile getirdikleri tezlerinden bir adım bile gerilemediklerini yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis müzakerelerin yapılması için ortak zemin olduğundan söz ederken, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın en azından üçlü görüşmeye kadar bir yol haritası olduğundan bahsettiğine dikkat çeken gazete, bütün tarafların asıl istediğinin –açıklamalarından anlaşılanın- özlü müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu belirtti.