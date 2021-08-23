Akıncı’nın Anastasiadis’e eleştirisi Rum basınında

Fileleftheros, Akıncı’nın, Anastasiadis’in yazılı açıklamasından duyduğu rahatsızlığı gizlemediğine dikkat çektiği haberini “Akıncı Anastasiadis’e Karşı” başlığıyla aktardı.

Haber, Alithia’da “Akıncı’nın Tepkisi: Anastasiadis ‘Yanlış Politikası’nı Söyleşim İle Haklı Göstermez”; Haravgi’de ise “Akıncı’nın Nikos Anastasiadis’e Cevabı… ‘Anastasiadis Görüşmenin Hiçbir Yerinde, Kendi Hatalı Politikasını Haklı Gösterecek Tek Bir Yorum Bile Bulamaz’” başlıklarıyla yer buldu.