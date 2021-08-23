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Akıncı’nın Anastasiadis’e eleştirisi Rum basınında

Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Yenidüzen gazetesine verdiği demeci Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in geçen Perşembe günü yazılı açıklamayla yorumlamasına, “Crans Montana’da müzakerelerin olumlu sonuçlanmasına olanak vermeyen maksimalist tezler ortaya koyduğunu” yineleyerek gösterdiği tepki, Rum basınında yer buldu.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 11:00
Akıncı’nın Anastasiadis’e eleştirisi Rum basınında

Fileleftheros, Akıncı’nın, Anastasiadis’in yazılı açıklamasından duyduğu rahatsızlığı gizlemediğine dikkat çektiği haberini “Akıncı Anastasiadis’e Karşı” başlığıyla aktardı.

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Haber, Alithia’da “Akıncı’nın Tepkisi: Anastasiadis ‘Yanlış Politikası’nı Söyleşim İle Haklı Göstermez”; Haravgi’de ise “Akıncı’nın Nikos Anastasiadis’e Cevabı… ‘Anastasiadis Görüşmenin Hiçbir Yerinde, Kendi Hatalı Politikasını Haklı Gösterecek Tek Bir Yorum Bile Bulamaz’” başlıklarıyla yer buldu.

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Son Güncelleme: 23.08.2021 11:26
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