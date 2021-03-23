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Akıncılar-Kiracıköy arasında bulunan cesetle ilgili gelişme

Rum polisi olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor..

23 Mart 2021 Salı 15:40
Akıncılar-Kiracıköy arasında bulunan cesetle ilgili gelişme
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Rum polisinin verdiği bilgiye göre bu sabah erken saatlerde Akıncılar-Kiracıköy arasındaki bölgede bir çiftçi tarlayı sürdüğü sırada bir kadın plastiğe sarılı cesedi buldu..Cinayetle ilgili 32 yaşındaki bir üçüncü ülke vatandaşı, önceden cinayeti işlemiş olduğu şüphesiyle tutuklandı..

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Polis, Cyprus Mail gazetesine verdiği demeçte, cesedin Kiracıköy ile Akıncılar arasındaki bir bölgede bulunduğu ancak kadının başka bir yerde öldürüldüğüne inandıklarını belirtti..

Devlet patoloğu Ortodoksos Ortodoksu BM yetkilileriyle birlikte olay yerinde inceleme yapıyor..

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Son Güncelleme: 23.03.2021 16:44
Anahtar Kelimeler:
AkıcılarKiracıköy Arasında Bulunan Ceset
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