Akıncı Spehar Görüşmesi Rum Basınında

Lefkoşa, 14 Haziran 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la gerçekleştirdiği görüşme Rum basınında da yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, “Enerjiyle Güven Yaratıcı Önlemler İstiyor – Musfata Akıncı Doğal Gaz İçin Komite Kurulmasında Israr Ediyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la gerçekleştirdiği görüşme ve sonrasında yapılan açıklamalara geniş yer verdi.

Gazete, Akıncı’nın doğalgaz kaynakları konusunda Güven Yaratıcı Önlemler çerçevesinde bir komite kurulması fikrinde ısrarcı olduğunu, bu görüşünü dün Spehar’a da ilettiğini belirtti.



Diğer gazeteler ise konuya ilişkili haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:Haravgi, “Akıncı Doğal Gaz Komitesinde Israrcı”; Alithia, “İşgal Bölgeleriyle Karşılıklı Cep Telefonuyla İletişim Ay Sonuna Kadar Tamam”.(SB/FEZ)