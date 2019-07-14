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Akıncı Önerisi İle  “alt Üst Etti”

LUTE’UN GELİŞİ ÖNCESİNDE YAPTIĞI ÖNERİ İKİ LİDERİN YÜZ YÜZE GÖRÜŞMESİNİ DE İÇERİYOR

Akıncı Önerisi İle  “alt Üst Etti”

LUTE’UN GELİŞİ ÖNCESİNDE YAPTIĞI ÖNERİ İKİ LİDERİN YÜZ YÜZE GÖRÜŞMESİNİ DE İÇERİYOR

14 Temmuz 2019 Pazar 07:48
Akıncı Önerisi İle  “alt Üst Etti”

LUTE’UN GELİŞİ ÖNCESİNDE YAPTIĞI ÖNERİ İKİ LİDERİN YÜZ YÜZE GÖRÜŞMESİNİ DE İÇERİYOR

RUM YÖNETİMİ: “HER ŞEY HAVAYA UÇTU, OLGULARIN BİR SIRASI VARDI… ŞİMDİ KARIŞIKLIK VAR” 

Lefkoşa, 14 Temmuz 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e dün, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki özel danışmanlık ofisi şefi Sergiy Illarinov aracılığıyla hidrokarbonlar konusunda ortak bir komite kurulmasını teklif etmesi ve teklifinin incelenmesinin ardından Rum Yönetimi Başkanı ile yüz yüze görüşme önermesi, Rum tarafını karıştırdı.

Gazeteler Akıncı’nın bu hamlesi ile Rum tarafını “gafil avladığı” ve Güney’de “ortalığın karıştığı” yorumunu yaptı.

Haberi manşetten “Akıncı Önerisi Alt-Üst Ediyor” başlığıyla veren Haravgi, Akıncı’nın, Genel Sekreter’in Kıbrıs geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Ada’ya gelmesi ve AB Dışişleri Bakanları Konseyi’nin, Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye karşı önerdiği “önlemlerin” yarın Brüksel’de sunulacak olması arifesinde yaptığı önerinin “her şeyi alt üst ettiğini” vurguladı.

Gazete, Rum yönetiminden bir kaynağın, “her şey havaya uçtu” ve “olguların bir sırası vardı… Şimdi karışıklık var” sözlerini, durumun göstergesi olarak öne çıkardı.

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KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamadan alıntılar yapılan haberde, önerinin hidrokarbonların gerilim alanı olmaktan çıkıp verimli iş birliği alanına dönüştürülmesi hedefini taşıdığına işaret edildi.

BM gözetiminde, iki toplumdan eşit sayıda üyeden oluşacak ve AB’nin de gözlemci olarak katılacağı bir komite kurulması önerisinde ayrıca fon kurulması ve fonun faydalı olma yöntemlerine dair detaylara da yer verildiği kaydedilerek önerinin dağıtımının BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ve AB Yüksek Temsilcisi Federaica Mogherini’ye yapıldığına dikkat çekildi.

Gazete okurlarına, TC Dışişleri Bakanlığı’nın, Akıncı’nın Rum tarafına yaptığı hidrokarbonlarda iş birliği önerisine destek beyan edilen, BM’ye AB’ye ve diğer garantör ülkelere bu öneriye destek verme ve iki tarafı bu konuda iş birliğine cesaretlendirme çağrısı yapılan açıklamasının satırbaşlarını da aktardı.

Haberinin “Hükümet Kaynağı Karışıklık Var Diyor” başlığıyla ayırdığı bölümünde ise Jane Holl Lute’un Ada’ya gelecek olması ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ortak hidrokarbon komitesi kurma önerisinde bulunmasıyla oluşan yeni olguların en üst düzeyde istişare edilmekte olduğuna dikkat çeken gazete, şunları yazdı:

“Hükümetten bir kaynak KİPE’ye (Rum Haber Ajansı) Lute’un Temmuz sonu veya Ağustos’un ilk günlerinde gelişi planlanırken Akıncı’nın, bu önerisinin Başkan Anastasiadis ile yüz yüze görüşme sırasında görüşülmesi teklifi karışıklık yarattı, şu anda ‘her şey havaya uçtu’ dedi. Lefkoşa, önce Genel Sekreter’in danışmanı ile görüşme tezinde ısrar ediyor ancak Kıbrıs Türk tarafı iki liderin yüz yüze görüşmesini öneriyor görünüyor izahında bulunan kaynak ‘olguların bir sırası vardı… şimdi karışıklık var’ dedi ve üst düzeyde istişarelerin devam etmekte olduğunu söyledi.”

Alithia haberi “Aniden Akıncı’nın (Ankara’nın Oluruyla) Yeni Ortak Hidrokarbon Fonu Önerisi… Başkan Anastasiadis’e BM Aracılığıyla Sunuldu… Hükümet Kaynağı Akıncı’nın Önerisi Karışıklık Yaratıyor ve Şu Anda Her Şey Havaya Uçtu Diyor - BM Genel Sekreteri’nin Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs’a Yeni Gelişi Bağlamında Üst Düzey İstişareler Devam Ediyor” başlık ve spotlarıyla ikinci manşet olarak değerlendirdi.

Simerini de haberi birinci sayfasında, manşet üstü ve “Akıncı’nın Ortak Hidrokarbon Önerisi” başlığıyla ve Yenüdüzen gazetesinden alıntı yaparak aktardı.

(ŞA/GÜL)

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