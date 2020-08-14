Akıncı’nın Seçimden Sonra Gayrı Resmi Konferans İnisiyatifiyle İlgili Açıklamaları Rum Basınında

Lefkoşa, 14 Ağustos 20 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, pandemi sürecinin dünyadaki gelişimine de bağlı olarak Ekim’deki seçim sonrasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in alacağı inisiyatifle gayrı resmi beşli konferansın toplanması yönünde çaba harcayacağına dair açıklaması, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

Haber, Alithia gazetesinde “BM Genel Sekreteri ‘Başkanlık’ Seçiminden Sonra Gayrı Resmi Konferans İçin İnisiyatif Üstlenecek”, Haravgi gazetesinde “Başkanlık Seçiminden Sonra Kıbrıs Sorunu İçin Gayrı Resmi Konferans”, Politis gazetesinde de “Akıncı Gayrı Resmi Konferans Görüyor” başlıklarıyla aktarıldı.



(GE/ŞEB)