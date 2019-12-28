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Akıncı’nın Açıklamaları Rum Basınında

Lefkoşa, 28 Aralık 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, yeni yıl dolayısıyla basın mensupları için düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşma, Rum gazetelerine de haber oldu.

Akıncı’nın Açıklamaları Rum Basınında

Lefkoşa, 28 Aralık 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, yeni yıl dolayısıyla basın mensupları için düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşma, Rum gazetelerine de haber oldu.

28 Aralık 2019 Cumartesi 12:12
Akıncı’nın Açıklamaları Rum Basınında

Lefkoşa, 28 Aralık 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, yeni yıl dolayısıyla basın mensupları için düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşma, Rum gazetelerine de haber oldu.

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Akıncı’nın açıklamaları Haravgi’de “Akıncı: Kıbrıs Sorununun Çözümü Bölge İçin Önemli”, Alithia’da “Akıncı ;2020 Yılının Krizlerin Fırsata Dönüştürüldüğü Bir Yıl Olsun”, Politis’te ise “Herkes İçin Kazan-Kazan Formülü” başlıklarıyla yer aldı.

(İY/ŞEB)

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