Akıncı’nın Açıklamaları Rum Basınında

Lefkoşa, 28 Aralık 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, yeni yıl dolayısıyla basın mensupları için düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşma, Rum gazetelerine de haber oldu.