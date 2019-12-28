Akıncı’nın Açıklamaları Rum Basınında

Lefkoşa, 28 Aralık 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, yeni yıl dolayısıyla basın mensupları için düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşma, Rum gazetelerine de haber oldu.
(İY/ŞEB)
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Lefkoşa, 28 Aralık 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, yeni yıl dolayısıyla basın mensupları için düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşma, Rum gazetelerine de haber oldu.
Lefkoşa, 28 Aralık 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, yeni yıl dolayısıyla basın mensupları için düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşma, Rum gazetelerine de haber oldu.
(İY/ŞEB)
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