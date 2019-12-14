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Akıncı ve Anastasiadis aynı etkinliğe katılacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anstasiadis’in, İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi’nin düzenleyeceği etkinliğe katılacağı belirtildi.

Akıncı ve Anastasiadis aynı etkinliğe katılacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anstasiadis’in, İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi’nin düzenleyeceği etkinliğe katılacağı belirtildi.

14 Aralık 2019 Cumartesi 10:41
Akıncı ve Anastasiadis aynı etkinliğe katılacak

Alithia ve diğer gazeteler, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, iki toplumlu Eğitim Komitesi’nin pazartesi günü, Ledra Palace’ta düzenleyeceği “Barış İçin Dönüşümcü Liderlik” temalı konferansa katılacağını yazdı.

Eğitim Teknik Komitesi’nin organize ettiği konferansın sabah 09.00’da başlayacağını yazan gazete, konferansta ilkokul, ortaokul, lise ve teknik okullar olmak üzere 50 Kıbrıslı Türk ve 50 Kıbrıslı Rum okul müdürünün yer alacağını iddia etti.

Habere göre, Rum Haber Ajansı’na konu hakkında açıklama yapan Eğitim Teknik Komitesi Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Mihalinos Zembilas, amacın, barış içinde birlikte yaşama, kültürlerarası eğitim, insan hakları için eğitim, vatandaşlık eğitiminin ileriye götürülmesinde okul liderliğinin rolünün genişletilmesi olduğunu ifade etti. 

Konferansın bir okul liderinin, Avrupa Konseyi felsefesi ve uygulamaları temelinde, okullarda nasıl eleştirel vatandaşlık kültürü yaratabileceği üzerinde durulacağını söyleyen Zembilas, konferansta, Kuzey İrlanda’dan eğitimci Tony Gallagher’in de bir konuşma yapacağını; bunun akabinde ise her iki toplumdan olan müdürlerin atölye çalışmasına geçileceğini belirtti. 

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Zembelas açıklamasında ayrıca Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in konferansın başında hitapta bulunacaklarını da söyledi. 

Haberde, Eğitim Teknik Komitesi Eş Başkanı Zembilas ve komitenin Kıbrıs Türk Eş Başkanı Meltem Onurkan Samani’nin konuşma yapacağı iddia edildi.

Öte yandan Politis gazetesi, söz konusu etkinliğe liderlerin yanı sıra BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın da katılmasının beklendiğini yazdı.

Gazete konferansın, “İmagine” isimli eğitim programı çerçevesinde yapılacağını da belirtti. 


 

Son Güncelleme: 14.12.2019 15:11
Anahtar Kelimeler:
İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi’Mustafa AkıncıNikos Anstasiadis
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