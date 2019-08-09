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Akıncı ve Akar’ın açıklamaları rum basınında

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Erenköy Direnişi anma törenindeki açıklamalar, Rum basınında da yer aldı.

Akıncı ve Akar’ın açıklamaları rum basınında

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Erenköy Direnişi anma törenindeki açıklamalar, Rum basınında da yer aldı.

09 Ağustos 2019 Cuma 06:40
Akıncı ve Akar’ın açıklamaları rum basınında

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Erenköy Direnişi anma törenindeki açıklamalar, Rum basınında da yer aldı.
Fileleftheros gazetesi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Erenköy Direnişi anma töreninde yapmış oldukları açıklamaları “Doğal Gazı Öne Koydular…Mustafa Akıncı: Azınlığa Düşürülmeyi Kabul Etmeyeceğiz.. Akar, Türk Faaliyetlerine Κordinat Verdi” başlıklarıyla aktardı.
Alithia gazetesi, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açıklamalarını “Türk Savunma Bakanı Erenköy’deki Kıbrıslı Türk Kutlamalarında... MEB’de Uzlaşma İstiyoruz Ancak.. Devam Edeceğiz” şeklinde verdi. 
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamalarını ise, liderler arasındaki bugünkü görüşmeye yer verdiği “Hedef Çıkmazın Aşılması” başlıklı  haberin içerisinde yer alan “Erenköy’den Akıncı’nın Mesajı” alt başlığıyla aktardı.

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Politis gazetesi Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamalarına “Eşitlik ve Doğal Gaz Konusunda Çağrı”, Savunma Bakanı Akar’ın açıklamalarına ise “İki Kesimli İki Toplumlu Federasyonu Hatırladı” başlıklarıyla yer verdi. 
Haravgi gazetesi ise “Akıncı’nın Anastasiadis’e Çağrısı - Kıbrıs Çatışma Merkezi Değil Barış Bölgesi Olsun”  başlığını kullandı.

 

Son Güncelleme: 09.08.2019 11:48
Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıHulusi AkarErenköy Direnişi
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