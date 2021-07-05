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Akel’in yeni Genel Sekreteri Stefanos Stefanu

AKEL’in yeni Genel Sekreteri Stefanos Stefanu oldu.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 13:00
Akel’in yeni Genel Sekreteri Stefanos Stefanu

Fileleftheros ve diğer gazeteler, AKEL’in gerçekleştirilen 23’üncü kongresi neticesinde, Stefanos Stefanu’nun, 103 geçerli oyun 74’ünü (yüzde 71.84) aldığını, rakibi Yorgos Lukaidis’in ise 29 (yüzde 28.16) oy aldığını yazdı.
Habere göre, Stefanu, kongre kürsüsünden yaptığı konuşmada, kendisini eşitler arasında birinci seçmelerinden dolayı AKEL Merkez Komitesi’ne teşekkürlerini sundu.
Stefanu, ülkenin, partinin ve bütün bir dünyanın zor zamanlardan geçtiğine dikkat çekerek, partinin geriye kalan liderliğe, beklentilere, zorluklara ve risklere layık durulması çağrısı yaptı.
Kısa bir süre önce gerçekleştirilen milletvekilliği seçimlerinden de söz eden Stefanu, net bir mesajın gönderildiğini söyledi. Stefanu hiç kimsenin memnun olmadığı gerçeği değiştirilmek isteniyorsa sadece kendilerinin değil, halkın büyük bir çoğunluğunun da kendi kendini ıslah etmesi gerektiğini belirtti. 
Konuşmasında Kıbrıs sorunundan da bahseden Stefanu, ülkenin çok zor bir dönemeçte olmasına bağlı olarak güçlü bir AKEL’e gereksinim olduğunu söyledi. 

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Stefanu “ilk kez nihai bir bölünmüşlüğe bu kadar yaklaşıldığına” işaret ederek, AKEL olarak “bölünmüşlüğün” ülkede ve halkta yeni serüvenlerle ilgili yeni bir başlangıcı teşkil edeceğini bilmelerine bağlı olarak uyarıda bulunduklarını belirtti. 
Stefanu, görevinden ayrılan AKEL Merkez Komite Genel Sekreteri Andros Kiprianu’ya seslenerek, partiye ve sol harekete katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.
Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise, yeni Merkez Komite’nin 105 kişiden oluştuğunu, bunlardan 36’sının ise yeni seçildiğine dikkat çekti. 
AKEL Merkez Komite’de 24 kadın üye olacağını yazan gazete, komitenin, 105 kişilik isim listesine de yer verdi.  

 

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Son Güncelleme: 05.07.2021 14:16
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