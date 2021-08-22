AKEL’den Rum Yönetimi’ne: “ABD ve İsrail’in kuyruğu olmaktan vazgeç”

Haravgi ve diğer gazetelere göre, AKEL, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in yeni İsrail hükümetinin göreve gelmesinden sonra ilk kez gerçekleştirecek Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail Dışişleri bakanları görüşmesine katılmak üzere bugün Kudüs’e gidecek olması vesilesiyle Rum yönetimini uyaran bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, ABD ve İsrail’in Kudüs’ü İsrail başkenti olarak tanınmasının sağlamlaştırılmasına çalıştığı, Rum yönetiminin de Kıbrıs sorununa yapacağı olumsuz etkilere rağmen, BM kararlarını ihlal eden bu çabanın peşine takıldığı kaydedildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Bu üçlü görüşmeler vasıtasıyla, ABD’nin peşinden gidilerek Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması tezinin BM kararları ve uluslararası toplumun tutumuna rağmen, sağlamlaştırılmasına çalışılıyor. Anastasiadis-DİSİ hükümetini, ABD ve İsrail politikasının kuyruğu olmaktan vaz geçmeye ve bu uygulamanın Kıbrıs’ın çözümüyle yeniden birleşme mücadelesine etkilerini düşünmeye çağırıyoruz”



AKEL’in dünkü açıklamasında, görüşmenin değerini görmezden gelerek Kudüs’te yapılacak olmasına odaklandığına dikkat çeken gazete özetle “Ancak geçmişte Dimitris Hrtistofyas da Başkan olarak İsrail’e resmî ziyarette bulunmuş, Kudüs’te Kıbrıs ve İsrail arasında bir anlaşma ve iki protokole imza atmış ve İsrail Dışişleri Bakanı ile resmî yemeğe katılmıştı. O zaman BM kararlarını ihlal olmadı, şimdi mi oluyor” ifadelerine yer verdi.

