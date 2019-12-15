banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110477
ALTIN
275.921
DOLAR
5.8011
STERLİN
7.7507
EURO
6.4759
Ani ölüm: 54 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
Hava durumu
HAVA DURUMU
Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı
BİR KİŞİ ARANIYOR
Liz geçit vermedi
LİZ GEÇİT VERMEDİ
Flaş Haber
Gönyeli girişinde kaza
Kapat

AKEL’den hükümete LNG eleştirisi

AKEL, Güney Kıbrıs’ta, sıvılaştırılmış doğal gazın tedarikine ilişkin altyapıların inşa edilmesi sözleşmelerinin, geçtiğimiz gün ilgili taraflarla imzalanmasının ardından, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

AKEL’den hükümete LNG eleştirisi

AKEL, Güney Kıbrıs’ta, sıvılaştırılmış doğal gazın tedarikine ilişkin altyapıların inşa edilmesi sözleşmelerinin, geçtiğimiz gün ilgili taraflarla imzalanmasının ardından, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

15 Aralık 2019 Pazar 09:14
AKEL’den hükümete LNG eleştirisi

Fileleftheros gazetesi AKEL’in yaptığı açıklamada, hükümete, doğal gaz ithalatında yaşanan yedi yıllık gecikme, hedeflerin değiştirilmesi konusunda eleştiriler yönelttiğini yazdı.

Habere göre AKEL açıklamasında, gecikmelerin ve hedefe ulaşılmamasından çok, en büyük sorunun, imzalanan anlaşmanın, elektrik ücretinin  azalmasına yol açacak bir doğal gaz fiyatı sağlayacağının da kesin olmaması yönünde olduğunu belirtti.

Uzmanlar ve şirketler tarafından, daha ucuz doğal gaz veren seçeneklerin olduğu ve bunların yeteri kadar incelenmediğine dair dile getirilen seslerin günlük bazda arttığına dikkati çeken  AKEL, Sayıştaylığın, tüm süreçte onlarca sorun, boşluklar ve aykırılıklar tespit ettiğini, Meclisin, Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) çalışmaya dahil olması yönündeki ödeneği bağladığını ve hükümetten, var olan soruların yanıtlarını beklediğini ifade etti.

AKEL, hükümetin; tercihleri konusunda yanıt vermek ve ikna etmek yerine, kutlamaları ileriye götürdüğünü ve anlaşmayı imzaladığını belirtti.

banner317
AKEL, tüm bunlara karşın ilgili çalışmanın ilerlemesini,  doğru ve yasal prosedürlerin takip edildiği konusunda ikna olmak ayrıca çalışmanın sürdürülebilir olmasını da istediklerini ifade etti.

AKEL, hükümetin bir anlaşmayı imzalama konusundaki sabırsızlığının, Rum ekonomisini yeni maceralara sürükleyecek, kendilerine yüz milyonlarca külfet getirecek bir nokta yarattığını, ayrı zamanda elektrik fiyatının artmasına neden olmasının da üzücü olduğunu belirtti.

EDEK partisi ise farklı bir açıklama yaparak anlaşmanın imzalanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

EDEK ayrıca elektrik fiyatlarının gerçekten düşmesi yönünde kaynağı teşkil eden yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi konusundaki çabalarını da terk etmeyeceklerinin altını çizdi.

Son Güncelleme: 15.12.2019 12:24
Anahtar Kelimeler:
LNG EleştirisiAkel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En çok yağmur Zaferburnu ile Akdoğan’da
En çok yağmur Zaferburnu ile Akdoğan’da
2020’de 9 sondaj yapılması planlanıyor
2020’de 9 sondaj yapılması planlanıyor
Rum sözcü: “Türkiye’yle sıcak çatışma ihtimali yok”
Rum sözcü: “Türkiye’yle sıcak çatışma ihtimali yok”
“Casus Van”a karartma
“Casus Van”a karartma
Akıncı ve Anastasiadis aynı etkinliğe katılacak
Akıncı ve Anastasiadis aynı etkinliğe katılacak
AB zirvesi sonuçlarının değerlendirilmesi
AB zirvesi sonuçlarının değerlendirilmesi
Rum Partiler, Akıncı’nın açıklamaları üzerinden Anastasiadis’i eleştirdi
Rum Partiler, Akıncı’nın açıklamaları üzerinden Anastasiadis’i eleştirdi
Elizabeth Spehar: “İki yıl önce stratejik anlaşmaya çok yaklaşıldı”
Elizabeth Spehar: “İki yıl önce stratejik anlaşmaya çok yaklaşıldı”
Mustafa Aygün’ün eşine intihar mesajı gönderdiği iddia edildi
Mustafa Aygün’ün eşine intihar mesajı gönderdiği iddia edildi
Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunun kaldırılmasının Salı günü oylanması bekleniyor
Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunun kaldırılmasının Salı günü oylanması bekleniyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim