AKEL’den Fransa ile işbirliğine tepki

AKEL’in, Güney Kıbrıs’ın Fransa ile askeri işbirliğini ileriye götürmek istediğine dair bilgilere, tepki gösterdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre, AKEL yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen MED 7 zirvesi vesilesiyle yapılan açıklamalar veya askeri üs imtiyazı içerisinde Fransa ile askeri işbirliğinin ileriye götürülmesine dair sızan bilgilerin, Anastasiadis hükümetinin ve DİSİ liderliğinin, “Güney Kıbrıs’ın benzer askeri işbirlikleri içerisinde daha güçlü ve daha güvenli hale geldiği” mesajını göndermeye ilgi gösterdiğini ifade etti.

AKEL Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukadis aracılığıyla yaptığı açıklamada, aynı kişilerin, bugünlerde, ABD ile ileriye götürülen askeri işbirliğini de yinelediklerini söyledi.

Lukaidis, bu tür faaliyetler içerisinde, gerek Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde olduğunu ileri sürdükleri “Türk saldırganlığı” karşısında gerekse Güney Doğu Akdeniz’de gelişen süper güçlerin titanlar savaşı karşısında daha etkili zırhlanacakları yönündeki tezin “ülkeyi maceralara sürükleyecek tehlikeli bir yanılsamayı teşkil ettiğini” belirtti.

Lukaidis, AKEL için Güney Kıbrıs’ı daha etkili zırhlandıracak olgunun, daha ileri askersizleştirme ve herhangi bir üçüncü ülkenin batmayan uçak gemisi ve savaş mevzisi haline dönüştürülmesinden değil, Ada’nın tamamıyla askersizleştirilmesi, işbirliği ve barış köprüsü haline dönüştürülmesinden geçtiğini ifade etti.