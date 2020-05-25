AKEL’den bayramı mesajı…

Haravgi gazetesinin haberine göre AKEL, mesajında; tüm Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıs’ta yaşayan Müslümanlar için sevgi, barış ve ekonomik refah dileklerinde bulunurken, Kıbrıs’ın; adadaki tüm “yasal” sakinlerin, Hristiyan ve Müslümanların barış, istikrar ve refah koşullarında dini bayramlarını kutlayabilecekleri bir memleket olmasını temenni ettiğini belirtti.

