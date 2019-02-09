Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102452
ALTIN
221.967
DOLAR
5.2449
STERLİN
6.7919
EURO
5.9422
Evinde ölü olarak bulundu
EVİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Kaza yapan sürücünün üzerinde uyuşturucu çıktı
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Aracın çarptığı iki yaya hayatını kaybetti
DÜN AKŞAMKİ KAZADA YARALANAN 2...
Kazada yaralanan yayalardan biri hayatını kaybetti
KAZADA YARALANAN YAYALARDAN BİRİ HAYATINI...
banner282

Akel Ve Diko Ap Milletvekilliği Adaylarını Açıkladı

ELAM ÜÇÜNCÜ ADAYI DA ÇIKARDI

Akel Ve Diko Ap Milletvekilliği Adaylarını Açıkladı

ELAM ÜÇÜNCÜ ADAYI DA ÇIKARDI

09 Şubat 2019 Cumartesi 10:25
Akel Ve Diko Ap Milletvekilliği Adaylarını Açıkladı

ELAM ÜÇÜNCÜ ADAYI DA ÇIKARDI

Lefkoşa, 9 Şubat 19 : AKEL ve DİKO’nun, Avrupa Parlamentosu seçiminde aday göstereceği isimleri açıkladığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, AKEL’in adaylarının Yorgos Yeorgiu, Athos Yeorgiu, Niyazi Kızılyürek, Yorgos Kukumas, Marina Nikolau ve Neoklis Silikiotis olduğunu yazdı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, DİKO’nun adaylarını açıkladığını kaydederek, adayların Aristos Vasiliadis, Eleni Theoharus, Zaharias Kulias, Kostas Mavridis, Marinos Musiuttas ve Katerina Hristofidu olduğunu belirtti.

Gazetenin bir diğer haberinde ise, Rum Ulusal Halk Cephesi’nin (ELAM), AP seçimi için üçüncü adayı da bulduğu ve 3 aday daha belirleyeceği ifade edildi. ELAM’ın şu ana kadar çıkardığı isimler ise Yeadis Yeadi, Marios Vasiliu ve Panayiotis Tofinis.

(GE/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis, Tehditle Borç Ödettirmeye Çalıştığı Gerekçesiyle Tutuklandı
Polis, Tehditle Borç Ödettirmeye Çalıştığı Gerekçesiyle Tutuklandı
Akel’den Rum Başkanlığı’na,
Akel’den Rum Başkanlığı’na, "basına Ve Gazetecilere Müdahale" Suçlaması
Ticari Dengedeki Açık Azaldı
Ticari Dengedeki Açık Azaldı
Havaalanı Ve Limanlarda Seferi Avı
Havaalanı Ve Limanlarda Seferi Avı
Anastasiadis Lute’un Çalışma Temelinden Kaygılı
Anastasiadis Lute’un Çalışma Temelinden Kaygılı
Enerjide Kritik Günler
Enerjide Kritik Günler
Bağımlı Çocuklar İçin Yataklı Tedavi Merkezi
Bağımlı Çocuklar İçin Yataklı Tedavi Merkezi
Enerjide Kritik Günler
Enerjide Kritik Günler
Güney Kıbrıs’ta A gribi paniği
Güney Kıbrıs’ta A gribi paniği
Anastasiadis Ulusal Konsey’i Bilgilendirdi
Anastasiadis Ulusal Konsey’i Bilgilendirdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim