Akel Ve Diko Ap Milletvekilliği Adaylarını Açıkladı

ELAM ÜÇÜNCÜ ADAYI DA ÇIKARDI

Lefkoşa, 9 Şubat 19 : AKEL ve DİKO’nun, Avrupa Parlamentosu seçiminde aday göstereceği isimleri açıkladığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, AKEL’in adaylarının Yorgos Yeorgiu, Athos Yeorgiu, Niyazi Kızılyürek, Yorgos Kukumas, Marina Nikolau ve Neoklis Silikiotis olduğunu yazdı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, DİKO’nun adaylarını açıkladığını kaydederek, adayların Aristos Vasiliadis, Eleni Theoharus, Zaharias Kulias, Kostas Mavridis, Marinos Musiuttas ve Katerina Hristofidu olduğunu belirtti.

Gazetenin bir diğer haberinde ise, Rum Ulusal Halk Cephesi’nin (ELAM), AP seçimi için üçüncü adayı da bulduğu ve 3 aday daha belirleyeceği ifade edildi. ELAM’ın şu ana kadar çıkardığı isimler ise Yeadis Yeadi, Marios Vasiliu ve Panayiotis Tofinis.

(GE/HÖ)