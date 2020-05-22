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Akel Ve Çevrecilerden Seyşeller Seyahati İçin İzahat Çağrısı

Lefkoşa, 22 Mayıs 20 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 2015 yılında Seyşeller’e gerçekleştirdiği seyahat Güney Kıbrıs’ın gündeminden düşmüyor.

22 Mayıs 2020 Cuma 11:12
Akel Ve Çevrecilerden Seyşeller Seyahati İçin İzahat Çağrısı
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Lefkoşa, 22 Mayıs 20 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 2015 yılında Seyşeller’e gerçekleştirdiği seyahat Güney Kıbrıs’ın gündeminden düşmüyor.
Politis ve diğer gazeteler, AKEL ve Ekologlar Hareketi’nin dün yaptıkları açıklamalarda, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, 2015 yılında Seyşeller’e gerçekleştirdiği tatil konusunda net açıklamada bulunması çağrısı yaptıklarını yazdılar.
Habere göre, AKEL Parlamento Sözcüsü Yorgos Lukaidis, Rum Başkanlık Sarayı’nın Rum Meclisi’ne gönderdiği 4 Mart tarihli mektupta, Anastasiadis’in 2015’te Seyşeller’e gerçekleştirdiği seyahati ve kendisine eşlik eden iki başkanlık korumasının dış görev tazminatı almış olduklarını kabul etmesi sonrasında Anastasiadis’in sorumluluk ve cesaret göstererek, seyahati hakkında gerçekleri açıklaması çağrısında bulundu.

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Anastasiadis’in söz konusu gezisinin Suudi Arap arkadaşının özel uçağıyla gerçekleştiğini ve söz konusu Suudi Arap şahıs ve ailesinin, seyahatten 7 ay önce sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu aldıklarını vurgulayan Lukaidis, konunun Rum Meclisi Denetleme Komitesi’nde görüşülmeye devam edilmesini isteyeceklerini ifade etti.
Ekologlar hareketinden yapılan açıklamada ise, Rum hükümet yetkililerinin daha düne kadar söz konusu seyahati reddettiklerine dikkat çekilirken Anastasiadis’ten izahat vermesi talebinde bulunuldu.
(SB/ÖK)      
 

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