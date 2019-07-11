banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99374
ALTIN
259.789
DOLAR
5.6795
STERLİN
7.1195
EURO
6.4030
5 kaçak daha yakalandı
5 KAÇAK DAHA YAKALANDI
Çalıştığı iş yerinden yiyecek ve eşya çalan zanlı teminatla serbest kaldı
TUTUKSUZ YARGILANACAK
KKTC’de izinsiz ikamet eden 11 kişi tutuklandı
YILLARDIR KAÇAK KALDILAR
Araç fareleri tutuklandı
ARAÇ FARELERİ TUTUKLANDI
banner306
Flaş Haber
Sürücülerin dikkatine
Kapat

Akel Polit Büro Üyesi Hristos Hristofidis’in İddiası

“TÜRKİYE 3’ÜNCÜ SONDAJA GİDİYOR” 

Akel Polit Büro Üyesi Hristos Hristofidis’in İddiası

“TÜRKİYE 3’ÜNCÜ SONDAJA GİDİYOR” 

11 Temmuz 2019 Perşembe 08:19
Akel Polit Büro Üyesi Hristos Hristofidis’in İddiası

“TÜRKİYE 3’ÜNCÜ SONDAJA GİDİYOR” 
Lefkoşa, 11 Temmuz 19 : AKEL Polit Büro üyesi Hristos Hristofidis, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde üçüncü sondaja gideceğini ileri sürdü. 
Politis gazetesi “3’üncü Sondaja Mı Gidiyorla r- AKEL’li Hristofidis’in Sahip Olduğu Bilgi Bu” başlıklı haberinde, AKEL Polit Büro üyesi Hristos Hristofidis’in, “Sigma” kanalına yapmış olduğu konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi.
Habere göre Hristofidis, elde ettiğini iddia ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Türkiye’nin bir sonraki sondajının -bu arada, Fatih ve Yavuz’un faaliyetlerinin sonlandırılması ve Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması için uzlaşma bulunmaması durumunda- 7’nci parselin kuzeyinde gerçekleştirileceğini öne sürdü. 
Hristofidis ile iletişime geçtiğini yazan gazete, Hristofidis’in Türkiye’nin, 7’nci parselin kuzeyinde üçüncü parsele hazırlandığı yönündeki bilgisini yinelediğini belirtti. 
Gazete 7’nci parselin kuzey deniz cephesinin büyük bir bölümünün, 1’inci parselin içine düştüğünü, buna karşın, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’nin sınırları belirlenmiş güney kısmına dahil olmayan 7’nci parselin kuzey deniz kısmında bir bölümün olduğunu da yazdı. 
Gazete haberinde ayrıca, yine elde ettiğini iddia ettiği bilgilere atıfta bulunarak, “Fatih” sondaj gemisinin, Akama’nın 35 deniz mili batısındaki “Finike 1” hedefinden,  ilgili sondaj için yayımlanan Navtex’in 3 Eylül tarihine kadar olmasına karşın,  Ağustos ayında ayrılacağını iddia etti. 
Gazete Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin, başka bir sondaj noktası seçerek gerilimi tırmandıracağına dair endişeler taşıdığını da belirtti. 
TÜRKİYE DESTEK GEMİSİ ALIYOR 
Fileleftheros gazetesi “Yavuz’a Destek Gemisi İçin Yamalar” başlıklı haberinde, Türkiye’nin, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerinin sondajlarını ileriye götürmek amacıyla hidrokarbon açık deniz faaliyetlerine yönelik 4’üncü destek gemisi alımını apar topar ileriye götürmekte olduğunu yazdı.
Gazete haberinde, Türk Navtex’ine göre Yavuz gemisine destek veren “Posch Sincero açık deniz destek gemisinin ait olduğu “PACC Offshore Services Holdings” ile iletişime geçtiklerini ve sorular yönelttiklerini belirtti. 
Habere göre PACC Offshore Services Holdings, gazeteye verdiği bilgide, söz konusu geminin başka bir şirkete satıldığını ancak geminin, aynı ismi muhafaza etmesi ve Türk bayrağı taşımasıyla birlikte,  Türk gemi sicilinde görüldüğünü ifade etti.  

banner317
Gazete Türkiye’nin, Hollanda “Vroon Offshore” şirketinin iki gemisinin müdahil olmayı ret etmesinin ardından ikinci sondajı gerçekleştirmek adına destek gemileri konusunda “yama vurmayı” ileriye götürdüğünü savundu.
Katar “Gulf Helicopters”e ait  “AW139” helikopterinin, dün,  Adana Havalimanı’ndan Yavuz sondaj gemisine yönelik ikinci uçuşunu gerçekleştirdiğini belirten gazete, Rum Yönetimi’nin, ileriki 24 saat içerisinde, Malta’daki üssünde, RMMO’ya ait iki adet “AW139” helikopterin bakımını üstlenen Gulf Helicopters’e yönelik baskıyı artırmasının beklendiğini de  yazdı. 
YABANCI YETKİLİLER VE ÜLKELERİN DOĞU AKDENİZ’DEKİ GELİŞMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALARI 
Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, yabancı ülkelerin dışişleri bakanları ve yetkililerinin, Doğu Akdeniz’deki ve Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki gelişmelere dair açıklamalarının devam ettiğini belirttiler.
Habere göre Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye tarafından sürekli olarak ortamın tırmandırılmasının, AB tarafından yanıt verilmesine neden olacağını ileri sürdü. 
Tusk bu açıklamayı sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus yaptığı açıklamada, ABD’nin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine ilişkin endişesini dile getirdi.
Yavuz sondaj gemisinin sondajlarına ilişkin olarak Ortagus bu kışkırtıcı adımın bölgede gerilime neden olduğunu savundu.
İsrail Dışişleri Bakanı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, twitter aracılığıyla yaptığı açıklamada ülkesinin; “Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı son adımlarını endişeyle takip ettiğini” söyledi. 
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ise twitter hesabından yaptığı açıklamada konu hakkındaki endişesini dile getirdi. 
(FK/HA) 
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis Spehar’la görüştü
Anastasiadis Spehar’la görüştü
Vasiliko’ya Yeni Elektrik Santrali
Vasiliko’ya Yeni Elektrik Santrali
Rum Yönetiminin Başı Malını Talep Eden Kıbrıslı Türklerin Avukatlarıyla Dertte
Rum Yönetiminin Başı Malını Talep Eden Kıbrıslı Türklerin Avukatlarıyla Dertte
Kıbrıs Sorunuyla İlgili Haberler…
Kıbrıs Sorunuyla İlgili Haberler…
Güney Kıbrıs İle Yunanistan Arasında Deniz Bağlantısı
Güney Kıbrıs İle Yunanistan Arasında Deniz Bağlantısı
Interpol Genel Sekreteri Güney Kıbrıs’ta
Interpol Genel Sekreteri Güney Kıbrıs’ta
“AB’nin Türkiye’ye karşı önlemler listesi” Rum basınında
“AB’nin Türkiye’ye karşı önlemler listesi” Rum basınında
Unhcr’nin Siyasi Sığınma Konusundaki Uyarıları
Unhcr’nin Siyasi Sığınma Konusundaki Uyarıları
Miçotakis ilk ziyaretini Güney Kıbrıs’a gerçekleştirecek
Miçotakis ilk ziyaretini Güney Kıbrıs’a gerçekleştirecek
Yavuz’un Karpaz açıklarına gelmesine tepki..
Yavuz’un Karpaz açıklarına gelmesine tepki..

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim